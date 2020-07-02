Надежда Антонова: «Люди придут туда, где дарят радость»

Как «эта девчонка по жизни пошла»

«Под городом Горьким, где ясные зорьки,

В одном из поселков она родилась.

Вручили игрушку, назвали Надюшкой,

И эта девчонка по жизни пошла».

Эти стихи написала в честь Надежды Ивановны ее старшая дочь, автор-исполнитель песен Светлана Кондратьева. Действительно, Надежда Ивановна Антонова родилась 2 июля 1950 года в Тоншаевском районе Горьковской области (сейчас Нижегородская). Чуть позже семья переехала на родину мамы — в Новгородскую область.

Надежда Ивановна пела с детских лет.

- Это пошло от моей мамы, - вспоминает она. - До войны она работала на фабрике в городе Пушкине. Пела в фабричном хоре, рассказывала, что выступали в Смольном. Я с интересом слушала ее рассказы и мне тоже хотелось выступать на сцене... В детском садике, когда были на прогулке, я забиралась на горку и пела, а ребятишки стояли внизу, слушали и аплодировали. В школе я выступала на школьных вечерах и в местном доме культуры. После окончания 8 класса поступила в Новгородское музыкальное училище.

В этих же стихах Светланы Кондратьевой есть такая строчка: «Была заводилой дворовых ребят». Надежда Ивановна и, правда, всегда и во всем была заводилой: и в песне, и в семье, и в работе, и во всей жизни.

С 1967 года она уже работала художественным руководителем Опеченского сельского Дома культуры (Новгородская область). В 1968 году возглавила профсоюзный клуб работников легкой промышленности трикотажного объединения «Искра» в поселке Ёгла.

С 1972 года по 1988 год Надежда Ивановна – директор Починносопкинского Дома культуры совхоза «Боровичанин» Боровичского района (Новгородская область). В Доме культуры был большой хоровой коллектив, который занимал призовые места на районных и областных фестивалях хорового песенного искусства. Неоднократно награждался почетными грамотами и дипломами управления культуры Новгородской области. Агитбригада «Радуга», руководителем которой являлась Надежда Антонова, считалась лучшей в Боровичском районе. Члены агитбригады выезжали на весенне-посевную кампанию, на заготовку кормов, на уборку урожая.

Починносопкинская клубная система под руководством Надежды Ивановны более десяти лет удерживала первенство среди сельских домов культуры Боровичского района по культурно-просветительной работе. В 1986 году Надежда Антонова была награждена знаком Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры «За достижения в самодеятельном художественном творчестве».

Очаг культуры в Пудости

В 1988 году Надежду Антоновну пригласили возглавить Пудостьский культурно-досуговый центр в Гатчинском районе. Дом культуры в Пудости тогда был профсоюзным, принадлежал птицефабрике «Скворицы».

- В Пудости пришлось начинать все с нуля, - рассказывает она. - Самодеятельность была никакой — шесть-семь женщин всего ходило, а мне хотелось создать большой хоровой коллектив. Во всех учреждениях культуры, в которых я работала, я создавала хоровые коллективы... Стала думать, как людей к самодеятельности привлечь. На фабрике в Пудости было много производственных цехов, и я начала проводить разные мероприятия-«огоньки»: День энергетика, День работника сельского хозяйства, День механизатора, День птицевода. Вижу, поют все потихонечку.... Я стала приглашать в самодеятельность, и люди потянулись. Вскоре мы собрали хор. Жизнь в доме культуры стала еще ярче и живей.

В 1988 году по инициативе Надежды Ивановны был создан известный в Гатчинском районе ансамбль русской песни «Россияночка».

- Где мы только не выступали: на производственных участках, на животноводческих фермах, не только в Гатчине и Гатчинском районе, но и по всей Ленинградской области.

В 2004 году хор «Россияночка» получил звание народного. Вот уже на протяжении тридцати лет ансамбль ведет большую творческую, просветительскую и концертную деятельность.

В 1991 году Надежда Ивановна Антонова, не отрываясь «от производства», окончила Ленинградский государственный институт культуры по специальности «Культурно-просветительная работа», получив квалификацию «Организатор–методист культурно-просветительной работы».

«Пою тебе, земля моя!»

В девяностые годы при Пудостьском КДЦ открылось частное предприятие — небольшое кафе.

- Если бы не этот бар, мы бы не выжили, - признается Надежда Ивановна. - К нам народ потянулся, мы начали зарабатывать на дискотеках. Вырученные средства направляли на косметический ремонт здания, приобретение световой и звуковой аппаратуры, компьютеров, мебели, сценических костюмов для коллективов и многое другое.

- Меня всегда окружали добрые, хорошие люди, - говорит она. - Кого ни попроси, обязательно помогут, сделают. Я столько позитива от них получала! Очень помогал нам по работе депутат Сергей Коняев. Он очень добрый, чуткий, внимательный человек. У нас в другой раз денег нет - перестройка, не знаем, что делать, куда идти. Приходилось копейки собирать... Сергей Васильевич всегда помогал с транспортом, выделял деньги на мероприятия, фестивали, на встречи с ветеранами.

Надежда Антонова руководила Пудостьским Домом культуры с 1988 по 2011 год. За эти годы он превратился в полноценный центр творчества и самодеятельности. По инициативе Надежды Ивановны при Доме культуры проходили тематические праздники и творческие вечера. Любовь к русской песне и преданность песенному искусству подтолкнула ее к созданию и проведению районного фестиваля самодеятельного хорового творчества «Пою тебе, земля моя!», посвященного 75-летию Ленинградской области.

Но это еще далеко не все. Надежда Антонова — организатор клубов «Ветеран», любителей песни «Надежда», любительского фольклорного объединения «Красная горница», районного фестиваля хорового самодеятельного творчества «Поклонимся великим тем годам». Проводила она и праздники в деревнях Пудостьского поселения.

Гатчинский Дом культуры

В августе 2012 года Надежда Антонова пришла на работу в Гатчинский городской Дом культуры, где работает по сей день в должности специалиста по методике клубной работы. Кроме того, она курирует вопросы развития платных услуг населению, предоставляемых Домом культуры.

- У нас замечательные люди в Доме культуры, - признается Надежда Ивановна. - А какие творческие коллективы! Директор Гатчинского Дома культуры Сергей Александрович Фикс — настоящий профессионал и энтузиаст своего дела. Мы с ним родственные души. Иногда поем вместе для души, он ведь замечательный баянист, горит, когда играет. Это большая редкость... С Сергеем Александровичем очень легко и свободно работается, он старается во всем нам помочь. Все видит, всегда готов поддержать и поднять настроение... Когда я предложила провести вечер, посвященный песням прошлых лет, Сергей Александрович поддержал эту идею. И вот уже шесть лет подряд в канун Старого Нового года в Доме культуры проводится концерт «Встреча с песней прошлых лет», полюбившийся жителям города и района, особенно старшего поколения.

Одна из главных задач работника культуры – увидеть, что человек может помочь ему, раскрыть свои лучшие, творческие стороны. Сценарий «Встречи...» Надежда Ивановна готовит сама. Она очень ответственно подходит к составлению репертуара для тематических концертов, помогая участникам выбрать нужные песни.

А весной, по инициативе Надежды Ивановны, в Гатчинском Доме культуры проводится уже ставший традиционным фольклорный праздник «Играй, гармонь!»

Трудовая династия Антоновых

В 1999 году Надежде Ивановне Антоновой было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». В 2004 году она получила звание ветерана труда Российской Федерации. На самом деле почетные грамоты, дипломы, памятные знаки, врученные ей за всю ее трудовую жизнь, можно перечислять бесконечно. Но один из них отметим особо: в 2015 году Надежда Ивановна стала дипломантом ежегодного областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» (в номинации «За долголетнее служение профессии»).

Надежда Ивановна Антонова является основателем трудовой династии работников культуры. Трудовая династия Антоновых — это сама Надежда Ивановна, ее супруг Василий Васильевич (к сожалению, уже ушедший из жизни), две их дочери — Светлана Кондратьева и Юлия Смолина, зять Андрей Кондратьев и внучка Анна Кондратьева.

Общий трудовой стаж династии Антоновых — без малого 120 лет! Из них почти 100 лет семья отдала исключительно культуре. Самой Надежде Ивановне из этих лет принадлежат 53 года.

Конечно же, трудовые заслуги династии Антоновых не могли пройти незамеченными. В 2004 году семья Антоновых одержала победу на областном конкурсе профессионального мастерства работников культуры в номинации «Мы не просто семья, мы – культработники!». В 2008 году Антоновы стали лауреатами районного конкурса в номинации «Трудовая династия поселения» - за большие трудовые достижения, активную общественную работу в поселении и в честь Года семьи.

В 2010 году на районном празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности, Антоновым вручили диплом главы администрации Гатчинского района в номинации «Трудовая династия поселения». В 2016 году на областном празднике, посвященном очередной годовщине Ленинградской области, дружной семье Антоновых был вручен диплом победителя областного конкурса «Лучшая семья Ленинградской области» от правительства Ленинградской области.

Работник культуры — это звучит гордо!

- Важно, чтобы люди шли в дом культуры. Если этого нет, это не дом культуры, - уверена Надежда Ивановна. - Здесь должно быть притяжение. Люди придут туда, где дарят радость. Это очень сложно. Кто работает в культуре, тот знает, какой это тяжелый труд - ежедневно быть у всех на виду, общаться и находить контакт с людьми всех возрастов, взглядов и убеждений.

- Для меня работник культуры – это настоящее призвание, трудное, но захватывающее, творческое и всепоглощающее, - говорит она. - Вечерами, в выходные и праздничные дни находиться на работе, даже дома на отдыхе, в гостях, просто, когда идешь по улице, придумывать что-то новое и интересное... Профессия сложная, но прекрасная, которой я отдала более пятидесяти лет.

В работниках культуры Надежда Ивановна больше всего ценит позитив и желание работать. По ее мнению, работать в этой области могут только самоотверженные и преданные своему делу люди.

- Другие просто не выдерживают, - считает она. - Если человек делает что-то от чистого сердца, с вдохновением, то это не может оставить равнодушным, это завораживает. Именно такой принцип лежит в основе нашей работы – с полной самоотдачей служить культуре...

Юлия Лысанюк