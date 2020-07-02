В Гатчинском педколледже -17 «красных» дипломов

В Гатчинском педколледже -17 «красных» дипломов

На протяжении двух дней в Гатчинском педагогическом колледже им. К.Д. Ушинского проходило вручение дипломов. Из 104 выпускников четырех факультетов 17 окончили учебное заведение с красными дипломами.

Рубрики : Образование     02 Jul 2020

Вручение дипломов об окончании учебного заведения проходило с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Для этого весь процесс разделили не только по дням, но и по часам. Так, одновременно в актовом зале, где проходила торжественная церемония вручения дипломов, одновременно могли находиться не более пяти человек. Вместе с дипломом каждый из выпускников получил в подарок шарф с логотипом Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского и указанием года выпуска.

- В этом году ребятам пришлось непросто. Защита выпускных квалификационных работ и государственная итоговая аттестация проходили в дистанционном формате в режиме онлайн. Тем не менее, они справились с поставленной задачей. Жаль, что мы не смогли устроить для них традиционный праздник, но мы должны соблюдать все меры предосторожности, - отметила директор педколлежа Марина Воронцова.

 Ирина ХРУСТАЛЁВА

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