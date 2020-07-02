В Гатчинском педколледже -17 «красных» дипломов

Вручение
дипломов об окончании учебного заведения проходило с соблюдением всех мер
эпидемиологической безопасности. Для этого весь процесс разделили не только по
дням, но и по часам. Так, одновременно в актовом зале, где проходила торжественная
церемония вручения дипломов, одновременно могли находиться не более пяти
человек. Вместе с дипломом каждый из выпускников получил в подарок шарф с
логотипом Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского и указанием года
выпуска.
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В этом году ребятам пришлось непросто. Защита выпускных квалификационных работ
и государственная итоговая аттестация проходили в дистанционном формате в
режиме онлайн. Тем не менее, они справились с поставленной задачей. Жаль, что
мы не смогли устроить для них традиционный праздник, но мы должны соблюдать все
меры предосторожности, - отметила директор педколлежа Марина Воронцова.