В Гатчинском педколледже -17 «красных» дипломов

Вручение дипломов об окончании учебного заведения проходило с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Для этого весь процесс разделили не только по дням, но и по часам. Так, одновременно в актовом зале, где проходила торжественная церемония вручения дипломов, одновременно могли находиться не более пяти человек. Вместе с дипломом каждый из выпускников получил в подарок шарф с логотипом Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского и указанием года выпуска.

- В этом году ребятам пришлось непросто. Защита выпускных квалификационных работ и государственная итоговая аттестация проходили в дистанционном формате в режиме онлайн. Тем не менее, они справились с поставленной задачей. Жаль, что мы не смогли устроить для них традиционный праздник, но мы должны соблюдать все меры предосторожности, - отметила директор педколлежа Марина Воронцова.

Ирина ХРУСТАЛЁВА