«Купринка» вышла из режима онлайн

«Купринка» открылась для своих читателей 16 июня, правда, с оговоркой: доступ посетителей в библиотеку разрешен в ограниченном режиме. Тем не менее, сотрудники библиотеки им. А.И. Куприна совершенно счастливы возвращению на свои рабочие места.

О дистанционной работе во время самоизоляции, о выходе из нее и о планах на ближайшее будущее рассказала директор библиотеки им. А.И. Куприна Наталья Гаврилова.

- Я подсчитала: мы были без своих читателей 84 дня! - говорит Наталья Николаевна. - Признаться, для нас это был некий вызов, ведь прежде работа в виртуальном пространстве не была основной частью нашей деятельности. На время самоизоляции мы полностью перешли в виртуальную реальность, но все равно в центре нашего внимания оказались книги.

Особой популярностью среди наших читателей пользовалась электронная библиотека «ЛитРес», на которой во время карантина можно было бесплатно заказывать самые разнообразные электронные книги. Мы постарались облегчить запись на «ЛитРес», и количество читателей за это время существенно увеличилось.

Начали мы проводить и чтения в аудиоформате. Свои произведения нам читали писатели Анаит Григорян, Анна Смерчек (наша сотрудница, которая пишет прозу). Посмотрим, насколько успешно это будет развиваться дальше, потому что не все читатели хорошо воспринимают аудиоформат.

Основными нашими площадками, естественно, стали социальные сети и YouTube. В социальных сетях мы представляли и рекомендовали книги, посвященные Великой Отечественной войне, рассказывали о книгах из нашего фонда, изданных во время войны, публиковали видео, на котором наш библиограф Наталья Юронен рассказывала о героях войны, связанных с Гатчиной. Записывали видео наших читателей и сотрудников с чтением произведений Пушкина к его дню рождения. У нас по-прежнему работал Клуб любителей фантастики и ролевых игр, который ведет Илья Бурцев. Еще мы играли в литературные игры.

Когда мы закрылись, сколько сожалений, жалоб и претензий нам пришлось выслушать по поводу этого от наших читателей! Люди постоянно звонили и сокрушались, что остались без своей библиотеки, спрашивали, когда же мы откроемся. И это было очень приятно, поскольку явно подтверждало необходимость библиотек. Библиотеки открылись, значит — всё, жизнь началась!

Конечно, мы все устали от онлайн работы, потому что отдачи от нее нет — это все равно как театр без зрителей. Живое общение — это все же живое общение: сразу чувствуешь обратную реакцию. А так испытываешь некоторую пустоту, не понимая - нужно это или не нужно кому-то.

И все же, думаю, что, несмотря на трудности и сожаления, время в самоизоляции пошло нам на пользу. Как все это пойдет дальше, время покажет, но нам было чем заняться на карантине. Думаю, в любом случае, мы все наши новые наработки и все наши выводы обязательно используем в дальнейшей работе. Важно проанализировать и посмотреть, в какую сторону нам надо развиваться дальше.

Мы верим, что все будет хорошо. Некоторые мероприятия мы решили не переносить в виртуальную реальность, оставив на осень. В этом году мы отмечаем 40-летие нашего филиала на ул. Коли Подрядчикова, и хочется это сделать все-таки с живыми людьми. Перенесли мы на осень и Неделю детской книги. Надеюсь, что у нас все получится.

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7 сентября 2020 года мы отмечаем 150 лет со дня рождения «Всероссийского гатчинского жителя» Александра Куприна. Конечно, «Купринка» тщательно готовится к этому событию.

- Мы планируем провести интерактивную выставку, посвященную Куприну, - говорит Наталья Николаевна. Также мы готовим интерактивное издание — литературную биографию по гатчинским адресам, связанным с Куприным.

Планирует «Купринка» и проведение очередного осеннего «Книжного салона». Если бы это получилось, содержание салона было бы очень интересным, поскольку коснулось бы сразу двух важных событий — юбилея Великой Победы и дня рождения Куприна.

Режим работы ЦГБ им. А. И. Куприна в летнее время: понедельник-пятница (11.00-19.00), суббота (11.00-17.00). Воскресенье - выходной день.



