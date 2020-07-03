Пять населенных пунктов Гатчинского района добавили заболевших

По данным Роспотребнадзора в целом по Гатчинскому району на 3 июля общее число зарегистрированных COVID-пациентов достигло 1437 человек, выздоровели из числа заболевших гатчинцев 1226 человек, зарегистрировано 11 летальных исходов.

Таким образом, число активных COVID-пациентов – то есть тех, кто болен в настоящее время, в Гатчинском районе составляет 200 человек.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+4)

- Терволово (+1)

- Коммунар (+1)

- Новый Свет (+1)

- Старосиверская (+1)

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 3 июля коронавирусная инфекция диагностирована у 4584 человек (за минувшие сутки выявлено 54 новых случая), 3790 выздоровели, 34 умерли.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 579 человек (выздоровел 523),

- п. Сиверский – 94 человека (выздоровели 80),

- п. Вырица – 92 человека (выздоровели 85),

- г. Коммунар – 83 человека (выздоровели 59),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 50 человек (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 40 человек (выздоровели 29),

- п. Дружная Горка – 25 человек (выздоровели 18),

- д. Лампово – 23 человека (выздоровел 21),

- д. Малое Верево – 22 человек (выздоровели 13),

- п. Пудость – 21 человек (выздоровели 15),

- д. Сяськелево, п. Терволово – 16 человек (выздоровели 13),

- п. Войсковицы, д. Пудомяги – по 14 человек,

- д. Малые Колпаны, п. Елизаветино – по 13 человек,

- д. Большие Колпаны – 12 человек,

- д. Батово, с. Никольское – по 10 человек,

- д. Белогорка, п. Высокоключевой, д. Шпаньково – по 8 человек,

- д. Новый Учхоз, д. Мыза-Ивановка – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, Лукаши, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково, д. Покровская – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино, с. Рождествено, Дружноселье, п. Суйда, Старосиверская – по 5 человек,

- Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, п. Сусанино, д. Выра – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Куровицы, Тойворово, Даймище, п. Торфяное, д. Холоповицы, Карташевская – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Новосиверская, д. Ивановка (Пудостьское), д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Сокколово, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Алапурская, Вайя, Зайцево - по 1 человеку.