МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что
в связи с ремонтными работами по замене водомерных узлов, будет отключено
холодное водоснабжение
г. Гатчина, ул. Слепнева, д.13 к.
1, МФЦ, д.13 к. 3, д.15, д.17.
В Гатчине 6 июля отключат холодную воду.
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что
в связи с ремонтными работами по замене водомерных узлов, будет отключено
холодное водоснабжение
г. Гатчина, ул. Слепнева, д.13 к.
1, МФЦ, д.13 к. 3, д.15, д.17.
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