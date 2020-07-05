МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами по замене водомерных узлов, будет отключено холодное водоснабжение

6 июля с 09.00 и до окончания работ по адресам:

г. Гатчина, ул. Слепнева, д.13 к. 1, МФЦ, д.13 к. 3, д.15, д.17.