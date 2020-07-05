Микрорайон Аэродром в Гатчине - без холодной воды

Микрорайон Аэродром в Гатчине - без холодной воды

В Гатчине 6 июля отключат холодную воду.

Рубрики : ЖКХ     05 Jul 2020

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами по замене водомерных узлов, будет отключено холодное водоснабжение 

 6 июля с 09.00 и до окончания работ по адресам:

  г. Гатчина, ул. Слепнева, д.13 к. 1, МФЦ, д.13 к. 3, д.15, д.17.

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