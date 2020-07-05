Коронавирус в Гатчинском районе: где заболели?

По данным Роспотребнадзора в целом по Гатчинскому району на 5 июля общее число зарегистрированных COVID-пациентов достигло 1457 человек, поправились из числа заболевших гатчинцев 1228 человек, зарегистрировано 12 летальных исходов.

Таким образом, число активных COVID-пациентов – то есть тех, кто болен в настоящее время, в Гатчинском районе составляет 217 человек.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за два последних дня подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+9)

- Тайцы (+2)

- Высокоключевой (+1)

- Сяськелево (+1)

- Дружноселье (+1)

- Коммунар (+2)

- Новый Учхоз (+2)

- Новый Свет (+1)

- Вярлево (+1)

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 5 июля коронавирусная инфекция диагностирована у 4688 человек (за минувшие сутки выявлено 53 новых случая), 3802 выздоровели, 34 умерли.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 588 человек (выздоровел 523),

- п. Сиверский – 94 человека (выздоровели 80),

- п. Вырица – 92 человека (выздоровели 85),

- г. Коммунар – 85 человек (выздоровели 59),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 51 человек (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 42 человека (выздоровели 29),

- п. Дружная Горка – 25 человек (выздоровели 18),

- д. Лампово – 23 человека (выздоровел 21),

- д. Малое Верево – 22 человека (выздоровели 13),

- п. Пудость – 21 человек (выздоровели 15),

- д. Сяськелево – 17 человек (выздоровели 13)

- п. Терволово – 16 человек (выздоровели 11),

- п. Войсковицы, д. Пудомяги – по 14 человек,

- д. Малые Колпаны, п. Елизаветино – по 13 человек,

- д. Большие Колпаны – 12 человек,

- д. Батово, с. Никольское – по 10 человек,

- п. Высокоключевой, д. Новый Учхоз – по 9 человек,

- д. Белогорка, д. Шпаньково – по 8 человек,

- д. Мыза-Ивановка – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, Лукаши, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково, д. Покровская, Дружноселье – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино, с. Рождествено, п. Суйда, Старосиверская – по 5 человек,

- Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, п. Сусанино, д. Выра – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Куровицы, Тойворово, Даймище, п. Торфяное, д. Холоповицы, Карташевская – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Новосиверская, д. Ивановка (Пудостьское), д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Сокколово, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Алапурская, Вайя, Зайцево, Вярлево - по 1 человеку.