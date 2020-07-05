Новая неделя начнется с отключений электроэнергии

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК»
уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых
объектах, будет прекращена подача электроэнергии:
07.07.20 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина
ул. Чкалова, д. 2, 2/2, 6, 6А, 10,
16А-18А, 18, 20, 22, 41А; ул. Леонова, д. 3
07.07.20 с 10:00 до
18:00 дважды на 30 минут
п. Кобралово, ул. Зелёная.
08.07.20 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина
ул. Кузьмина, д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 28, 32, 34; ул. Киевская, д. 23А, 23Б,
27, 31, 33, 35, 48, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 66А, 68, 70, 72, 72А, 72Б, 74,
76, 78, 84, 86, 88;
ул. Старая дорога, д. 1А;
ул. Новопролетарская, д. 31, 33, 35, 37,
37А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 47А, 48,
50, 26, 28, 30, 32;
ул. Школьная, д. 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25;
ул. Пионерская, д. 1, 1А, 1Б, 2, 3, 5,
5А, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19
08.07.20 с 09:00 до 13:00
г. Гатчина
ул. Хохлова д. 33, 35А, 31;
пр. 25-го Октября д. 40, 42, 36;
ул. Гагарина д. 2А, 6
09.07.20 с 09:00 до 13:00
г. Гатчина
ул. Хохлова д. 29, 23А, 35, 35А;
пр. 25-го Октября д. 40, 42Б, 38, 42;
ул. Гагарина д. 4, 5
09.07.20 и 10.07.20 с 12:00
до 15:00
Вырицкое ГП:
П. Вырица, ш. Сиверское д. 6-16
08.07.20 с 09:00 до 17:00
Сиверское ГП:
п. Сиверский, ул. 123-й Дивизии д. 2;
ул. Вокзальная д. 2, 2А, 4, 3
09.07.20 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
п. Сиверский, ш. Белогорское д. 15;
ул. Первомайская д. 1-29.
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в
связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена
подача электроэнергии:
Пудомягское СП:
06.07.20 с 09:00 до 18:00
д. Покровская, Павловское ш.
07.07.20 с 10:00 до 18:00 дважды на 30
минут будет прекращена подача эл/энергии
п. Кобралово, ул. Зелёная.
Большеколпанское СП:
06.07.20 с 08:00 до 17:30
д. Вакколово,
д. Лядино,
д. Старые Черницы.
Рождественское СП:
06.07.20 с 09:00 до 18:00
д. Межно.
Дружногорское ГП:
06.07.20 с 10:00 до
17:30
д. Зайцево,
д. Остров.