Отключение электроэнергии в Гатчинском районе

Отключение электроэнергии в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют о запланированных работах 7, 8 и 10 июля в Гатчине и районе.

Рубрики : ЖКХ     06 Jul 2020

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

Пудомягское СП:

7 июля с 09:00 до 18:00

д. Покровская, Павловское ш.

7 июля с 09:00 до 18:00

п. Кобралово, ул. Зелёная.

 Большеколпанское СП:

7 июля с 08:00 до 17:30

д. Вакколово,

д. Лядино,

д. Старые Черницы.   

 Рождественское СП:

7 июля с 09:00 до 18:00

д. Межно,

п. Дивенский.

Дружногорское ГП:

7 июля с 10:00 до 17:30                                  

д. Зайцево,

д. Остров.

Сиверское ГП:

7 июля с 09.00 до 17.00,

д. Старосиверская,

п. Белогорка.

Кобринское СП:

7 июля с 09.00 до 18

д. Меньково.

 Веревское СП:

7 июля с 13.00 до 17.30

д. Коммолово.

Пудомягское СП:

8 июля с 10.00 до 18.00

д. Большое Сергелево,

д. Монделево,

д. Покровская, ул. Овражная,

д. Порицы,

д. Марьино,

д. Антелево.                

 город Гатчина

10 июля с 09:00 до 17:00

ул. Соборная, д. 21, 21а, 23,

ул. Достоевского, д. 12, 14, 16,

ул. Карла Маркса, д. 35, 37, 41,

ул. Урицкого, д. 8, 10,

ул. Достоевского, д. 16.

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