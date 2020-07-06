Отключение электроэнергии в Гатчинском районе

В связи
с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена
подача электроэнергии:
Пудомягское СП:
7
июля с 09:00 до 18:00
д.
Покровская, Павловское ш.
7
июля с 09:00 до 18:00
п.
Кобралово, ул. Зелёная.
Большеколпанское СП:
7
июля с 08:00 до 17:30
д.
Вакколово,
д.
Лядино,
д.
Старые Черницы.
Рождественское СП:
7
июля с 09:00 до 18:00
д.
Межно,
п. Дивенский.
Дружногорское
ГП:
7
июля с 10:00 до 17:30
д.
Зайцево,
д. Остров.
Сиверское
ГП:
7
июля с 09.00 до 17.00,
д.
Старосиверская,
п. Белогорка.
Кобринское СП:
7
июля с 09.00 до 18
д.
Меньково.
Веревское СП:
7
июля с 13.00 до 17.30
д. Коммолово.
Пудомягское
СП:
8
июля с 10.00 до 18.00
д.
Большое Сергелево,
д.
Монделево,
д.
Покровская, ул. Овражная,
д.
Порицы,
д.
Марьино,
д.
Антелево.
10
июля с 09:00 до 17:00
ул.
Соборная, д. 21, 21а, 23,
ул.
Достоевского, д. 12, 14, 16,
ул.
Карла Маркса, д. 35, 37, 41,
ул.
Урицкого, д. 8, 10,
ул.
Достоевского, д. 16.