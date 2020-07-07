8 июля - отключения электроэнергии в Гатчинском районе

Пудомягское СП:
08.07.20 с 09:00 до 18:00
д. Покровская, Павловское
ш., ул. Овражная,
д. Большое Сергелево,
д. Монделево,
д. Порицы,
д. Марьино,
д. Антелево,
Войсковицкое СП:
08.07.20 с 08:00 до 17:30
д. Рябизи,
п. Войсковицы, ул.
Грунева, Клубный пер.
Рождественское СП:
08.07.20 с 09:00 до 18:00
д. Межно,
п. Дивенский, ул.
Пионерская, ул. Песочная.
Дружногорское ГП:
08.07.20 с 10:00 до
17:30
д. Зайцево,
д. Остров.
Сиверское ГП:
08.07.20 с 09:00 до 17:00
д. Старосиверская,
Комсомольский пр-т,
п. Белогорка, ул.
Институтская д.11.
Кобринское СП:
08.07.20 с 09:00 до 18:00
д. Меньково, д.88, 90,
92.
Таицкое ГП:
08.07.20 с 09:00 до 18:00
д. Александровка,
п. Тайцы,
д. Малая Ивановка.
Пудомягское СП:
09.07.20 в период с 09:00
до 19:00 дважды на 10 минут
п. Пудомяги д. 1, 2, 3,
4, 5, 14.