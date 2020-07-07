8 июля - отключения электроэнергии в Гатчинском районе

8 июля - отключения электроэнергии в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     07 Jul 2020

Пудомягское СП:

08.07.20 с 09:00 до 18:00

д. Покровская, Павловское ш., ул. Овражная,

д. Большое Сергелево,

д. Монделево,

 д. Порицы,

д. Марьино,

д. Антелево,

 

Войсковицкое СП:

08.07.20 с 08:00 до 17:30

д. Рябизи, 

п. Войсковицы, ул. Грунева, Клубный пер.

 

 

Рождественское СП:

08.07.20 с 09:00 до 18:00

д. Межно,

п. Дивенский, ул. Пионерская, ул.  Песочная.

 

Дружногорское ГП:

08.07.20 с 10:00 до 17:30                                  

д. Зайцево,

д. Остров.

 

Сиверское ГП:

08.07.20 с 09:00 до 17:00

д. Старосиверская, Комсомольский пр-т,

п. Белогорка, ул. Институтская д.11.

 

Кобринское СП:

08.07.20 с 09:00 до 18:00

д. Меньково, д.88, 90, 92.

 

Таицкое ГП:

08.07.20 с 09:00 до 18:00

д. Александровка,

п. Тайцы,           

д. Малая Ивановка.              

 

Пудомягское СП:

09.07.20 в период с 09:00 до 19:00 дважды на 10 минут

п. Пудомяги д. 1, 2, 3, 4, 5, 14.                                            

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+