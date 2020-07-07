Абитуриентов – больше, аттестаты – лучше

Прием документов
стартовал первого июня. Педагогический колледж приглашает абитуриентов для
получения образования по четырем специальностям: «Прикладная информатика (по
отраслям)», «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах»,
«Физическая культура».
По специальности
«Преподавание в начальных классах» открыто 50 бюджетных и 10 внебюджетных мест,
по специальности «Дошкольное образование» – 25 бюджетных и 5 внебюджетных мест
по очной форме обучения, а также 20 бюджетных и 40 внебюджетных мест по заочной
форме обучения, по специальностям «Прикладная информатика (по отраслям)» и
«Физическая культура» открыто по 25 бюджетных и 5 внебюджетных мест.
За июнь было подано 252
заявления на все специальности. В связи с эпидемиологической ситуацией прием
документов продлили. Теперь подать документы можно до 25 августа по всем
специальностям. На специальность «Физическая культура» оригиналы документов
должны быть предоставлены до 15 августа.
- В этом году увеличилось
количество заявлений, поступающих по электронной почте. Тем не менее, приемная
комиссия работает ежедневно с соблюдением всех мер безопасности. Этого же мы
просим от тех, кто приходит подавать документы лично, - сказал Степан Александрович.
Кроме того, в этом году
вступительный экзамен на специальность «Физическая культура» решено не
проводить. Зачисление на все специальности будет проходить по оценке среднего
балла аттестатов.
По словам Степана
Александровича, с каждым годом средний балл аттестатов растет - так же, как и
география желающих получить образование в Гатчинском педколледже. Свои
заявления уже подали выпускники из Калининградской, Архангельской областей,
города Ханты-Мансийска, Краснодарского края, Республики Коми, многих районов
Ленинградской области и, конечно же, Гатчины и Гатчинского района.
- Наше учебное заведение имеет хорошую репутацию, благодаря возможности получить качественное образование и востребованную профессию, в дальнейшем – хорошую работу, а также продолжить обучение в высших учебных заведениях Ленинградской области и Санкт-Петербурга, - отметил Степан Александрович.