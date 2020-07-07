Абитуриентов – больше, аттестаты – лучше

Прием документов стартовал первого июня. Педагогический колледж приглашает абитуриентов для получения образования по четырем специальностям: «Прикладная информатика (по отраслям)», «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах», «Физическая культура».

По специальности «Преподавание в начальных классах» открыто 50 бюджетных и 10 внебюджетных мест, по специальности «Дошкольное образование» – 25 бюджетных и 5 внебюджетных мест по очной форме обучения, а также 20 бюджетных и 40 внебюджетных мест по заочной форме обучения, по специальностям «Прикладная информатика (по отраслям)» и «Физическая культура» открыто по 25 бюджетных и 5 внебюджетных мест.

За июнь было подано 252 заявления на все специальности. В связи с эпидемиологической ситуацией прием документов продлили. Теперь подать документы можно до 25 августа по всем специальностям. На специальность «Физическая культура» оригиналы документов должны быть предоставлены до 15 августа.

- В этом году увеличилось количество заявлений, поступающих по электронной почте. Тем не менее, приемная комиссия работает ежедневно с соблюдением всех мер безопасности. Этого же мы просим от тех, кто приходит подавать документы лично, - сказал Степан Александрович.

Кроме того, в этом году вступительный экзамен на специальность «Физическая культура» решено не проводить. Зачисление на все специальности будет проходить по оценке среднего балла аттестатов.

По словам Степана Александровича, с каждым годом средний балл аттестатов растет - так же, как и география желающих получить образование в Гатчинском педколледже. Свои заявления уже подали выпускники из Калининградской, Архангельской областей, города Ханты-Мансийска, Краснодарского края, Республики Коми, многих районов Ленинградской области и, конечно же, Гатчины и Гатчинского района.

- Наше учебное заведение имеет хорошую репутацию, благодаря возможности получить качественное образование и востребованную профессию, в дальнейшем – хорошую работу, а также продолжить обучение в высших учебных заведениях Ленинградской области и Санкт-Петербурга, - отметил Степан Александрович.