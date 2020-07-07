Коронавирус в Гатчинском районе: где заболели?

По данным Роспотребнадзора в целом по Гатчинскому району на 7 июля число зарегистрированных COVID-пациентов достигло 1475 человек, поправились из числа заболевших гатчинцев 1229 человек, зарегистрировано 12 летальных исходов.

Таким образом, число активных COVID-пациентов – то есть тех, кто болен в настоящее время, в Гатчинском районе составляет 234 человека.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+4)

- Тайцы (+2)

- Коммунар (+1)

- Новый Свет (+1)

- Сиверский (+2)

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 7 июля коронавирусная инфекция диагностирована у 4792 человек (за минувшие сутки выявлено 52 новых случая), 3807 выздоровели, 34 умерли.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 594 человека (выздоровел 524),

- п. Сиверский – 96 человек (выздоровели 80),

- п. Вырица – 92 человека (выздоровели 85),

- г. Коммунар – 87 человек (выздоровели 59),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 52 человека (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 44 человека (выздоровели 29),

- п. Дружная Горка – 26 человек (выздоровели 18),

- д. Лампово – 24 человека (выздоровел 21),

- д. Малое Верево – 23 человека (выздоровели 13),

- п. Пудость – 21 человек (выздоровели 15),

- д. Сяськелево – 17 человек (выздоровели 13)

- п. Терволово – 16 человек (выздоровели 11),

- п. Войсковицы, д. Пудомяги – по 14 человек,

- д. Малые Колпаны, п. Елизаветино – по 13 человек,

- д. Большие Колпаны – 12 человек,

- д. Батово, с. Никольское – по 10 человек,

- п. Высокоключевой, д. Новый Учхоз – по 9 человек,

- д. Белогорка, д. Шпаньково – по 8 человек,

- д. Мыза-Ивановка – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, Лукаши, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково, д. Покровская, Дружноселье – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино, с. Рождествено, п. Суйда, Старосиверская – по 5 человек,

- Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, п. Сусанино, д. Выра, Даймище – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Куровицы, Тойворово, п. Торфяное, д. Холоповицы, Карташевская – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Новосиверская, д. Ивановка (Пудостьское), д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Сокколово, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Алапурская, Вайя, Зайцево, Вярлево, Пригородный - по 1 человеку.