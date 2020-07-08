Не Гатчина, но Москва и Минск

В этом году должно было состояться 20 выставок ведущих мастеров и квилт-клубов в Гатчинском районе и в Гатчине, плюс конкурсная программа, на которую съезжались многочисленные любители этого вида декоративно-прикладного искусства. Не состоялись и интересные экскурсии, которыми мы радовали участников и гостей фестиваля, по нашим заповедным местам.

Утешает только одно, что не только мы оказались в столь затруднительном положении. Все фестивали лоскутного шитья в России были перенесены на 2021 год. И мы тоже надеемся на эти даты.

А пока неуемные лоскутницы из квилт-студии «Гатчина» умудрились выставиться в Государственном Российском Доме народного творчества в Москве в режиме онлайн со своей персональной выставкой «Лоскутный путь». Здесь были представлены работы Е. Бочиной, О. Буханцовой, И. Гецман, Е. Котовой, Л. Ларионовой, Т. Логвиновой, А. Осиповой, Г. Пустовойт, О. Рыкуновой, К. Томбак, И. Ушаковой. Сейчас, когда ограничения постепенно снижаются, наша выставка открылась вживую. Правда, посещать её могут только по предварительной записи и не более 5 человек. Ну, хоть так! Грех жаловаться.

И ещё одно приятное событие произошло, но уже в Минске. На Международном фестивале текстильного искусства «ТекСтильный букет» в Музее современного искусства Россия была представлена только персональной выставкой Н.Ю. Косьянковской из Гатчины. Были также мастера из Казахстана, Прибалтики, Белоруссии - те, кто успел заранее выслать свои работы, до закрытия границ.

Н.Ю. Косьянковская,

член Союза дизайнеров России, организатор фестиваля «Лукоморье» и руководитель квилт-студии «Гатчина»