Борницкий карьер: обратная сторона славы

Как только теперь не называют Борницкий карьер – «барханы лазурного берега», «пустыня в Ленинградской области», «марсианский пейзаж», «кусочек инопланетной жизни».

Этот ландшафт создавался искусственно - в течение многих лет работы Борницкого карьера. Здесь добывали камень для строительства. Со временем выработанная часть карьера была затоплена, что привело к образованию озера глубиной до пяти метров, с каменистым дном и водой красивого изумрудного цвета. Над озером возвышается плато из прессованного веками отсева. Когда поднимаешься на него, видишь странные барханы, абсолютно неземной пустынный марсианский пейзаж.

Часть карьера до сих пор действующая. Чуть в стороне от туристских троп грохочет спецтехника.

Сейчас туристы любят здесь весело проводить время, купаться, отдыхать и фотографироваться. Фото моделей на фоне странных пейзажей, размещенные в сети, безотказно привлекают внимание. На снимке, попавшем в «десятку» лучших, тоже можно заметить отдыхающих на терриконе Борницкого карьера. Снимок отличается высоким контрастом и палитрой цветов.

Но у этой местности есть как свои плюсы, так и минусы, которые тоже широко обсуждаются в сети. Очевидный плюс - вход, свободный в любое время дня и ночи. Весь живописный пейзаж радует глаз. Необычное для нашей полосы место напоминает африканскую пустыню, и не нужно тратить деньги на имиджевые фотосъемки, уезжая в дальние страны.

Есть и обратная сторона этой космической идиллии. Минусы вытекают из плюсов. Первый – очень много людей и мусора. Сколько себя помню, Борницкий карьер всегда был излюбленным местом неорганизованного отдыха и, к сожалению, всегда страдал от мусора. В советские годы натиск отдыхающих сдерживало то, что личный автомобиль был редкостью и роскошью, а подъезд к карьеру был плохой. Сейчас и машин, и мусора стало в разы больше. Чего только не найдешь в зарослях: от матрасов до предметов личной гигиены. Каждый год волонтеры и местные жители проводят здесь субботники. Но это капля в море. При таком наплыве несознательных граждан уборка территории должна быть ежедневной. Вопрос: за чей счет?

В этом году пандемия отменила санатории, турпутевки и детские лагеря. Погода стоит хорошая. Благодаря сарафанному радио и социальным сетям, Борницкий карьер облюбовали жители Петербурга. Забыв про коронавирус, весь июнь толпы отдыхающих «атаковали» карьер. В хорошую погоду, в выходные из-за туристов, приехавших на отдых, перед карьером образовывались пробки.

- Лучше начинать парковаться уже у коровников. До карьера – километр прогулочным шагом. Но все ломятся к самому карьеру, где нет сейчас дороги, все размыто дождями, ямы, грязь. Нет возможности ни проехать, ни пройти, – написал очевидец в социальной сети.

Сделать романтическое фото, чтобы кто-то не попал в кадр, очень сложно. Подъем на плато достаточно крутой, нужна удобная обувь и свободные руки, чтобы цепляться за ветки деревьев.

- По правде сказать, после того, как это место стало популярно в сети, там теперь куча народу: как в метро - не продохнуть, - пишет в сети местная жительница Екатерина Распопова. – Ладно, если бы еще все убирали за собой, так нет. Где посидели - там мусор и оставили. Теперь это просто свалка. В чем проблема: собрать и увезти свой же мусор с собой...

Возможно, наступит время и на «барханах лазурного берега» Борницкого карьера организуют цивилизованный отдых. Хорошо это или плохо – покажет время.

Фото Алексея Даничева, РИА Новости



