ГИМС уполномочен заявить: «Купание отменяется!»

- На три района у нас пять инспекторов и два плавсредства – моторные катера «Мастер-500» и «Фаворит», – рассказывает Андрей Юрьевич. – Еще есть 19 внештатных инспекторов ГИМС, которые помогают в зимний и летний период. Сейчас очень много внештатных инспекторов ходят в патрулирование, оказывают нам помощь в проверках безопасности на воде.

- У инспекции по маломерным судам сейчас горячая пора?

- У нас круглый год идет работа. Зимой проверяются массово водоемы, выход на тонкий лед, на опасный лед, проводим крещенские купания. Летом большое внимание уделяется обеспечению безопасности на водных объектах, чтобы люди не погибали на воде.

В этом году навигация маломерных судов в Ленобласти открылась поздно – 22-го мая – из-за эпидемии, а в Петербурге – вообще 28-го июня.

- Как коронавирус влияет на акваторию?

- Губернатор разрешил жителям области выезжать на садовые участки – полоть грядки. А они все массово начинают загорать, купаться и …тонуть. В водоемах Гатчинского района в основном тонут дачники из Северной столицы – не соблюдают правила техники безопасности на воде, купаются в несанкционированных местах.

19-го июня, в пятницу, в садоводстве «Сокол» массива Чаща 72-летние супруги П. из Петербурга пошли искупаться на реку Кремянку – в девять часов утра. Рядом гуляла с собакой соседка. Она предупреждала: не плывите далеко, там сильное течение. Жена вошла в воду первой, не послушалась соседки и поплыла туда, куда не надо. Стала обратно выплывать и кричит мужу: «Я не могу доплыть до берега. Помоги мне!». Он залез в воду, сначала шел по мели – воды было до колен, а потом – обрыв два-три метра. Он ушел под воду. Соседка бросилась спасать утопающую. Ухватила, попыталась вытащить, но та, наоборот, стала затягивать ее в воду. Тут подплыла собака и спасла свою хозяйку: женщина схватилась за нее и выплыла. Супруги П. утонули.

- Где в Гатчине и районе можно купаться?

- Нигде. В Гатчинском районе нет ни одного санкционированного места для купания.

- Почему?

- Ни одно место, где народ традиционно купается, не соответствует требованиям. На наших водоемах нет ни одного пляжа, где находились бы спасатели – специально обученные люди. А без оборудованного пляжа купаться нельзя. Администрации Гатчины и поселений такой пляж организовать не могут.

- Значит, все, кто купается – нарушители? Вы их штрафуете?

- Мы не уполномочены отлавливать нарушителей. Мы – контролирующие органы. А реагирующие органы – это администрации поселений. Они совместно с полицией устраивают рейды. В прошлом году в Гатчинском районе было оштрафовано девять человек за купание в несанкционированных местах. В этом сезоне пока еще никого не оштрафовали, но, когда стоит жара, народ стремится залезть в воду. Мы проводим профилактику. Только что совершали объезд Черного озера: в воде никого нет, а на берегу полно отдыхающих. Мы всех по громкой связи оповестили, что купание запрещено.

Администрация уполномочена выписывать штрафы – и принимать меры, чтобы этих купаний не было. Мы рассылаем письма в администрации поселений, но мер пока не принято. Обращаемся даже в прокуратуру, и прокуратура нам содействует.

- Где у нас в районе сосредоточены места несанкционированных купаний?

- Массовые купания проходят в Вырице на реке Оредеже, и там же – два самых популярных и опасных места: ГЭС и Шудибиль. Администрация вывешивает аншлаги – знаки, что купание запрещено. Через час этих табличек уже нет. И народ испокон века там купается, причем петербуржцев больше, чем гатчинцев. Наша патрульная группа периодически туда выезжает и дежурит до девяти вечера – обеспечивает безопасность на воде. Возле Шудибиля очень много купающихся – детей и взрослых. И там практически ежегодно тонут люди.

- Андрей Юрьевич, почему люди тонут? Плохо плавают?

- Взрослые тонут, в основном, в нетрезвом виде. Маленькие дети тонут по халатности родителей. Подростки – под наркотическим средством. Мы проводим акцию «Научись плавать» совместно с ВОСВОД – Всероссийским обществом спасения на водных объектах. Их представители приезжают и рассказывают взрослым и детям, как себя вести на воде, где можно купаться, где нельзя. Дети очень хорошо воспринимают информацию. ВОСВОД – организованная команда, мы надеемся, что гатчинская администрация все-таки заключит с ними договор по обеспечению безопасности на водных объектах. Хотя бы заключить контракт на работу ВОСВОДа в Вырице на Оредеже: у ГЭС и Шудибиля.

- В Гатчине, наверно, самое популярное место – Черное озеро. Что с ним не так?

- То же самое: это место для купания не санкционировано. И если, не дай бог, вы начнете там тонуть, спасателя под рукой не окажется. Вот недавно 17-летний подросток из Нового Света в нетрезвом состоянии прыгнул с тарзанки в воду – поспорил с ребятами, что он переплывет Черное озеро. И поплыл. Его сестра снимала действо на видео. Он доплыл до середины и начал тонуть. Вызвали службу спасения – «112», но пока дозвонились, пока прибыли спасатели на пожарной машине. Через 15 минут мы были на месте происшествия с лодкой – сотрудники ГИМС принимали непосредственное участие в поисках подростка. Но выловили его только через сутки – водолазы…

Мы же не дежурим круглосуточно у каждого водоема. У нас есть график, все дни расписаны, где и когда мы находимся. Выезжаем на всех утопленников. Пока в Гатчинском районе зарегистрировано только три таких случая.

- С маломерными судами в Гатчине дело обстоит лучше, чем с купанием?

- В нашем отделении зарегистрировано больше 10 тысяч маломерных судов. Для справки: маломерное судно подлежит регистрации, если мощность мотора больше 10 л/с – больше 8кВт и масса лодки более 200 кг.

Владельцам лодок, которые подлежат регистрации, мы выдаем судовые билеты. У них должно быть удостоверение на право управления маломерным судном, люди пишут заявление, и мы освидетельствуем судно. Едем в деревню Черново на реку Черную. Там спускаем судно на воду и смотрим, как оно себя ведет. Проверяем загазованность, есть приборы для измерений.

С открытия навигации в этом году у нас зарегистрировано 45 новых судов. Мы внесли изменения в 11 судовых билетов, освидетельствовали 63 лодки, выявили нарушения и составили постановления.

- О каких нарушениях речь?

- В отношении владельцев маломерных судов у нас зарегистрировано 32 нарушения. В основном, это нарушение навигации, отсутствие спасательных жилетов, превышение скорости, управление маломерным судном без удостоверения или без освидетельствования судна.

Мы проводили рейды даже в закрытую навигацию, предупреждали людей: за нарушение правил безопасности на воде, нарушение навигации штраф – до 10 тысяч рублей.

- За что могут лишить права управления маломерным судном?

- За пьянку на воде. В этом году два человека были задержаны за вождение маломерного судна в нетрезвом состоянии. Обязательное требование: все, кто находится в лодке, должны быть трезвые и в спасательных жилетах. Нельзя превышать скорость. И один ребенок – на одного взрослого. Нельзя кататься, как дед Мазай и зайцы: один взрослый в лодке – и куча детей.

- Где больше всего отлавливаете нарушителей?

- В основном, на Оредеже и в Орлинском озере. Потому что в районе больше таких водоемов нет. На байдарках и каноэ часто спускаются из Сиверского. Но на этих ребят приятно посмотреть: они хорошо подготовлены, идут все в спасжилетах, соблюдают правила.

- А лодочные станции вы проверяете?

- Обязательно. Проводим освидетельствование. Проверяем на соблюдение техники безопасности: причалы, лодки, наличие спасательных кругов и жилетов. Инспекторы делают фотографии. В Сиверском лодочная станция уже работает – там никаких нарушений. В Гатчинском парке станция была закрыта вместе с парком и начнет работать только сейчас. Это вообще образцово-показательная станция, где всегда все в порядке.

- Судовые билеты сейчас выдаете?

- Судовые билеты выдаем. По предварительной записи по телефону: (81371) 96-215. Принимаем по одному посетителю, рассчитываем время на каждого полчаса-час. Чтобы не было столпотворения.