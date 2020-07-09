Восемь населенных пунктов Гатчинского района добавили заболевших

По данным Роспотребнадзора в целом по Гатчинскому району на 9 июля число зарегистрированных COVID-пациентов достигло 1494 человек, поправились из числа заболевших гатчинцев 1230 человек, зарегистрировано 12 летальных исходов.

Таким образом, число активных COVID-пациентов – то есть тех, кто болен в настоящее время, в Гатчинском районе составляет 252 человека.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+2)

- Большево (+1)

- Сиверский (+1)

- Коммунар (+1)

- Большие Колпаны (+1)

- Новый Учхоз (+1)

- Лукаши (+1)

- Пудость (+2)

В Ленинградской области в целом по данным Роспотребнадзора на 9 июля коронавирусная инфекция диагностирована у 4892 человек (за минувшие сутки выявлено 50 новых случаев), 3824 выздоровели, 35 умерли.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 599 человека (выздоровел 525),

- п. Сиверский – 97 человек (выздоровели 80),

- п. Вырица – 92 человека (выздоровели 85),

- г. Коммунар – 90 человек (выздоровели 59),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 52 человека (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 44 человека (выздоровели 29),

- п. Дружная Горка – 26 человек (выздоровели 18),

- д. Лампово, д. Малое Верево – по 24 человека,

- п. Пудость – 23 человека,

- д. Сяськелево – 18 человек,

- п. Терволово – 16 человек,

- п. Войсковицы, д. Пудомяги, п. Елизаветино – по 14 человек,

- д. Малые Колпаны, д. Большие Колпаны – по 13 человек,

- д. Батово, с. Никольское, Новый Учхоз – по 10 человек,

- п. Высокоключевой – 9 человек,

- д. Белогорка, д. Шпаньково – по 8 человек,

- д. Мыза-Ивановка, Лукаши – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково, д. Покровская, Дружноселье – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино, с. Рождествено, п. Суйда, Старосиверская, п. Сусанино – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, д. Выра, Даймище – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Куровицы, Тойворово, п. Торфяное, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево – по 3 человека,

- п. Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Новосиверская, д. Ивановка (Пудостьское), д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Сокколово, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Алапурская, Вайя, Зайцево, Вярлево, Пригородный - по 1 человеку.