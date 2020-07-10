Число заболевших продолжает расти

За минувшие сутки выявлено 8 новых заболевших коронавирусной инфекцией в пяти населенных пунктах Гатчинского района – Гатчине, Вырице, Новом Свете, Больших Колпанах и Пригородном.

По данным Роспотребнадзора в целом по Гатчинскому району на 10 июля число зарегистрированных COVID-пациентов достигло 1502 человек, поправились из числа заболевших гатчинцев 1230 человек, зарегистрировано 13 летальных исходов.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+2)

- Вырица (+1)

- Большие Колпаны (+3)

- Новый Свет (+1)

- Пригородный (+1)

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 10 июля коронавирусная инфекция диагностирована у 4942 человек (за минувшие сутки выявлено 50 новых случаев), 3831 выздоровел, 36 умерли.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 601 человек (выздоровел 525),

- п. Сиверский – 97 человек (выздоровели 80),

- п. Вырица – 93 человека (выздоровели 85),

- г. Коммунар – 90 человек (выздоровели 59),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 53 человека (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 44 человека (выздоровели 29),

- п. Дружная Горка – 26 человек (выздоровели 18),

- д. Лампово, д. Малое Верево – по 24 человека,

- п. Пудость – 23 человека,

- д. Сяськелево – 18 человек,

- п. Терволово, д. Большие Колпаны – по 16 человек,

- п. Войсковицы, д. Пудомяги, п. Елизаветино – по 14 человек,

- д. Малые Колпаны – 13 человек,

- д. Батово, с. Никольское, Новый Учхоз – по 10 человек,

- п. Высокоключевой – 9 человек,

- д. Белогорка, д. Шпаньково – по 8 человек,

- д. Мыза-Ивановка, Лукаши – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково, д. Покровская, Дружноселье – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино, с. Рождествено, п. Суйда, Старосиверская, п. Сусанино – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, д. Выра, Даймище – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Куровицы, Тойворово, п. Торфяное, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево – по 3 человека,

- п. Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Новосиверская, д. Ивановка (Пудостьское), д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Пригородный – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Сокколово, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Алапурская, Вайя, Зайцево, Вярлево - по 1 человеку.