В Суйде развивают массив для многодетных семей

Массив, рассчитанный на 26 земельных
участков, расположен в хорошей транспортной доступности – в непосредственной
близости от жилого поселка рядом с региональной дорогой. Будущим жителям
массива будет удобно добираться до детского сада, школы, работы. В массиве уже
установлены опоры линии электропередач, за счет средств районного бюджета отсыпаны
щебнем четыре дороги общей протяженностью в один километр и сделаны дренажные
канавы. Владельцы участков могут начинать строительство домов уже сегодня.
В ходе осмотра участков Людмила Нещадим и
глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко обсудили
продолжение работ по проектированию инженерной инфраструктуры жилых массивов
для многодетных на территории поселения, чтобы попасть в областную программу
софинансирования.
- Открытыми остаются вопросы дальнейшего
обеспечения массивов для многодетных системами водоснабжения, водоотведения,
газификацией, - сказала Людмила Нещадим.
Вместе с чиновниками массив осмотрела
владелица одного из участков – мама четырех сыновей Марина Третьяк.
- Мы получили участок в 2018 году, зная о
планирующемся строительстве коммуникаций. Не ожидали, что это произойдет так
скоро. Благодарю за это администрации Гатчинского района и Кобринского
поселения, - сказала Марина Третьяк.
Программа по предоставлению земельных
участков многодетным семьям в Гатчинском районе реализуется весьма активно.
Так, за последние несколько лет на территории района более тысячи многодетных
семей смогли получить бесплатные земельные участки в 58 массивах.
На территории Кобринского поселения
сформировано четыре массива для многодетных семей - в населенных пунктах
Высокоключевой, Суйда, Карташевская и Воскресенское, где дороги обустроены в
щебеночном исполнении. В этом году планируется сформировать еще 13 земельных
участков.
На сегодняшний день 53 семьи Кобринского
поселения имеют право претендовать на бесплатные земельные участки, в рамках
реализации областных законов № 105-оз и № 75-оз, 37 из них уже получили свои
участки: на территории Кобринского поселения – 22 семьи, на территории других
поселений – 15 семей. В очереди остаются еще 14 семей.