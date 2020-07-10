В Суйде развивают массив для многодетных семей

Массив, рассчитанный на 26 земельных участков, расположен в хорошей транспортной доступности – в непосредственной близости от жилого поселка рядом с региональной дорогой. Будущим жителям массива будет удобно добираться до детского сада, школы, работы. В массиве уже установлены опоры линии электропередач, за счет средств районного бюджета отсыпаны щебнем четыре дороги общей протяженностью в один километр и сделаны дренажные канавы. Владельцы участков могут начинать строительство домов уже сегодня.

В ходе осмотра участков Людмила Нещадим и глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко обсудили продолжение работ по проектированию инженерной инфраструктуры жилых массивов для многодетных на территории поселения, чтобы попасть в областную программу софинансирования.

- Открытыми остаются вопросы дальнейшего обеспечения массивов для многодетных системами водоснабжения, водоотведения, газификацией, - сказала Людмила Нещадим.

Вместе с чиновниками массив осмотрела владелица одного из участков – мама четырех сыновей Марина Третьяк.

- Мы получили участок в 2018 году, зная о планирующемся строительстве коммуникаций. Не ожидали, что это произойдет так скоро. Благодарю за это администрации Гатчинского района и Кобринского поселения, - сказала Марина Третьяк.

Программа по предоставлению земельных участков многодетным семьям в Гатчинском районе реализуется весьма активно. Так, за последние несколько лет на территории района более тысячи многодетных семей смогли получить бесплатные земельные участки в 58 массивах.

На территории Кобринского поселения сформировано четыре массива для многодетных семей - в населенных пунктах Высокоключевой, Суйда, Карташевская и Воскресенское, где дороги обустроены в щебеночном исполнении. В этом году планируется сформировать еще 13 земельных участков.

На сегодняшний день 53 семьи Кобринского поселения имеют право претендовать на бесплатные земельные участки, в рамках реализации областных законов № 105-оз и № 75-оз, 37 из них уже получили свои участки: на территории Кобринского поселения – 22 семьи, на территории других поселений – 15 семей. В очереди остаются еще 14 семей.