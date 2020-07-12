Гатчина - без света

Гатчина - без света

В Гатчине планируются отключения электроэнергии с 13 июля

Рубрики : ЖКХ     12 Jul 2020

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

 

13.07.2020 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина

ул. Радищева д. 3, 12, 14, 16, 18, 18А; ул. Карла Маркса д. 55, 59В, 59А, 61, 61А, 57, 59, 49б, 63А

 

14.07.2020 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина

ул. Рощинская, д. 13, 13А, 15, 15Б; пр. 25-го Октября д. 50, 48, 46, 56, 54, 50, 52

ул. Новопролетарская, д. 52, 52А, 57, 59, 59А, 61; ул. Киевская д. 10Б, 12, 15, 20А, 33/1, 33/2, 9Б, 7/15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46; ул. Сойту, д. 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 37А, 41, 43, 45; ул. Кузьмина д. 4

ул. Рысева д. 38, 40, 44, 46, 48, 34А, 51, 51/1, 52, 53, 54, 55, 57; ул. Кустова д. 51, 44, 46; ул. 120-й Дивизии д. 1, 3А; ул. Заводская д. 3А; ул. Беляева д. 32, 32Б

 

15.07.2020 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина

ул. Кузьмина д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 28, 32, 34; ул. Киевская д. 23А, 23Б, 27, 31, 33, 35, 48, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 66А, 68, 70, 72, 72А, 72Б, 74, 76, 78, 84, 86, 88; ул. Старая дорога д. 1А; ул. Новопролетарская д. 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 37А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 47А, 48, 50; ул. Школьная д. 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25; ул. Пионерская д. 1, 1А, 1Б, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19

ул. Кооперативная д. 1, 2, 4, 4А, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19Б

ул. Крупской д. 6, 7

ул. Авиатриссы Зверевой д. 4, 6, 8, 10; ул. Генерала Кныша д. 9, 10, 11, 12

 

16.07.2020 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина

п. Торфяное д. 41, 41А, 42, 42А, 32, 49

ул. Филиппова д. 1, 2

 

17.07.2020 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина

ул. Рощинская д. 3А, 3Б, 5А; пр-кт. 25-го Октября д. 65А

ул. Карла Маркса д. 14, 14А

 

14.07.2020 с 09.00 до 16.00

пгт Сиверский

ул. 123-й Дивизии д. 2; ул. Вокзальная д. 2, 2А, 4, 3

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