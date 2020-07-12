Гатчина - без света

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:
13.07.2020
с 09.00 до 17.00
г.
Гатчина
ул.
Радищева д. 3, 12, 14, 16, 18, 18А; ул. Карла Маркса д. 55, 59В, 59А, 61, 61А,
57, 59, 49б, 63А
14.07.2020
с 09.00 до 17.00
г.
Гатчина
ул.
Рощинская, д. 13, 13А, 15, 15Б; пр. 25-го Октября д. 50, 48, 46, 56, 54, 50, 52
ул.
Новопролетарская, д. 52, 52А, 57, 59, 59А, 61; ул. Киевская д. 10Б, 12, 15,
20А, 33/1, 33/2, 9Б, 7/15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42,
44, 46; ул. Сойту, д. 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,
29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 37А, 41, 43, 45; ул. Кузьмина д. 4
ул.
Рысева д. 38, 40, 44, 46, 48, 34А, 51, 51/1, 52, 53, 54, 55, 57; ул. Кустова д.
51, 44, 46; ул. 120-й Дивизии д. 1, 3А; ул. Заводская д. 3А; ул. Беляева д. 32,
32Б
15.07.2020
с 09.00 до 17.00
г.
Гатчина
ул.
Кузьмина д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 28,
32, 34; ул. Киевская д. 23А, 23Б, 27, 31, 33, 35, 48, 52, 54, 56, 60, 62, 64,
66, 66А, 68, 70, 72, 72А, 72Б, 74, 76, 78, 84, 86, 88; ул. Старая дорога д. 1А;
ул. Новопролетарская д. 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 37А, 39, 41, 43, 45,
47, 49, 51, 53, 55, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 47А, 48, 50; ул. Школьная д. 2,
2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25;
ул. Пионерская д. 1, 1А, 1Б, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19
ул.
Кооперативная д. 1, 2, 4, 4А, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19Б
ул.
Крупской д. 6, 7
ул.
Авиатриссы Зверевой д. 4, 6, 8, 10; ул. Генерала Кныша д. 9, 10, 11, 12
16.07.2020
с 09.00 до 17.00
г.
Гатчина
п.
Торфяное д. 41, 41А, 42, 42А, 32, 49
ул.
Филиппова д. 1, 2
17.07.2020
с 09.00 до 17.00
г.
Гатчина
ул.
Рощинская д. 3А, 3Б, 5А; пр-кт. 25-го Октября д. 65А
ул.
Карла Маркса д. 14, 14А
14.07.2020
с 09.00 до 16.00
пгт
Сиверский
ул.
123-й Дивизии д. 2; ул. Вокзальная д. 2, 2А, 4, 3