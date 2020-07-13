8 новых жертв коронавируса

В итоге по данным Роспотребнадзора в целом по Гатчинскому району на 13 июля число зарегистрированных COVID-пациентов достигло 1525 человек, поправились из числа заболевших гатчинцев 1234 человека.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+2)

- Сокколово (+1)

- Большие Колпаны (+2)

- Белогорка (+1)

- Большое Сергелево (+2)

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 13 июля коронавирусная инфекция диагностирована у 5084 человек (за минувшие сутки выявлено 47 новых случаев), 3859 поправились, 39 умерли.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 606 человек (выздоровел 528),

- п. Сиверский – 97 человек (выздоровели 81),

- п. Вырица – 94 человека (выздоровели 85),

- г. Коммунар – 91 человек (выздоровели 59),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 54 человека (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 44 человека (выздоровели 29),

- п. Дружная Горка – 26 человек (выздоровели 18),

- д. Малое Верево, п. Пудость – по 25 человек,

- д. Лампово – 24 человека (выздоровел 21),

- д. Большие Колпаны – 21 человек (выздоровели 9),

- д. Сяськелево – 19 человек (выздоровели 13),

- п. Терволово – 16 человек (выздоровели 11),

- п. Войсковицы, д. Пудомяги, п. Елизаветино, д. Малые Колпаны – по 14 человек,

- д. Новый Учхоз – 11 человек,

- д. Батово, с. Никольское – по 10 человек,

- п. Высокоключевой, д. Белогорка – по 9 человек,

- д. Шпаньково – 8 человек,

- д. Мыза-Ивановка, Лукаши – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково, д. Покровская, Дружноселье – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино, с. Рождествено, п. Суйда, Старосиверская, п. Сусанино – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, д. Выра, Даймище – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Куровицы, Тойворово, п. Торфяное, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево – по 3 человека,

- п. Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Новосиверская, д. Ивановка (Пудостьское), д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Пригородный, Сокколово, Большое Сергелево – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Алапурская, Вайя, Зайцево, Вярлево - по 1 человеку.