Безопасность для покупателей

О ходе этой работы шла речь на совещании в формате видеоконференции с руководителями муниципальных районов Ленинградской области.

Согласно федеральным требованиям к антитеррористической защищенности торговых объектов, в регионе формируется и постоянно актуализируется перечень таких объектов. На сегодня в него включено 1250 магазинов и торговых центров. В Подпорожском, Приозерском и Сланцевском районах более 85% торговых объектов, включенных в перечень, закончили все согласования и сдали в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка необходимые паспорта безопасности. При этом, на территории Ломоносовского и Тосненского района мероприятия завершены только в 40% торговых объектах.

В том числе 279 магазинов известных российских торговых сетей, располагающиеся на территории Ленинградской области, также не завершили мероприятия по категорированию. Еще 54 торговых центра, где эта работа не завершена, в собственности предпринимателей Ленинградской области.

«К сожалению, в районах идет неравномерная работа в этом направлении. Должен отметить, что это непраздное требование, а вопрос обеспечения безопасности наших жителей», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светланы Нерушай, необходимо вновь актуализировать сведения о торговых объектах и обновить перечень. Эта работа должна быть завершена в ближайшую неделю, а полностью мероприятия по категорированию торговых объектов с учетом всех новых включенных торговых объектов должна быть закончена до 1 декабря 2020 года.