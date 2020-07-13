Безопасность для покупателей

О ходе этой работы шла
речь на совещании в формате видеоконференции с руководителями муниципальных
районов Ленинградской области.
Согласно федеральным
требованиям к антитеррористической защищенности торговых объектов, в регионе
формируется и постоянно актуализируется перечень таких объектов. На сегодня в
него включено 1250 магазинов и торговых центров. В Подпорожском, Приозерском и
Сланцевском районах более 85% торговых объектов, включенных в перечень,
закончили все согласования и сдали в комитет по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка необходимые паспорта безопасности. При этом,
на территории Ломоносовского и Тосненского района мероприятия завершены только
в 40% торговых объектах.
В том числе 279 магазинов
известных российских торговых сетей, располагающиеся на территории
Ленинградской области, также не завершили мероприятия по категорированию. Еще
54 торговых центра, где эта работа не завершена, в собственности
предпринимателей Ленинградской области.
«К сожалению, в районах
идет неравномерная работа в этом направлении. Должен отметить, что это
непраздное требование, а вопрос обеспечения безопасности наших жителей», —
отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По словам председателя
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светланы
Нерушай, необходимо вновь актуализировать сведения о торговых объектах и
обновить перечень. Эта работа должна быть завершена в ближайшую неделю, а
полностью мероприятия по категорированию торговых объектов с учетом всех новых
включенных торговых объектов должна быть закончена до 1 декабря 2020 года.