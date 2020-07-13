Капремонт придет раньше

Возможности быстрого капремонта домов обсуждались сегодня на совещании в правительстве Ленинградской области. В 2020 году работы впервые можно провести в соответствии с постановлением правительства региона от 25.10.2019 № 499. Средства на капремонт крыш, фундаментов, инженерных систем выделяются из областного бюджета. Разработку проектно-сметной документации финансирует местный бюджет, затраты на проект одного многоквартирного дома составляют в среднем 150-200 тыс. руб.

«Я получаю много обращений от жителей и местной власти с просьбой приблизить сроки капремонта жилья. Теперь для этого есть все возможности: на неотложный ремонт выделены средства из областного бюджета. Но главное условие для переноса сроков — муниципалитеты должны взять на себя больше ответственности», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона также поручил добавить в перечень неотложных работ капремонт фасадов.

Повышение ответственности муниципалитетов при проведении неотложного капремонта будет заключаться, в частности, в передаче функций технического заказчика от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов администрациям муниципальных образований. Также нужно решение собственников жилья о проведении ремонта, решение местной администрации о неотложной необходимости проведения капитального ремонта и заключение специализированной организации. При соблюдении этих условий даже не играет роли процент собираемости платежей на капремонт, поскольку средства выделяет бюджет Ленинградской области.

Есть еще один вариант приблизить капитальный ремонт жилого дома. Его регламентирует постановление правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 625 «Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области». Здесь условия строже: одно из главных — собираемость взносов от собственников помещений. Она должна быть не меньше 90 % за весь период начисления.

С начала 2020 года в комиссию при комитете ЖКХ поступило 87 заявок. 13 из них - на включение в программу, 18 — на исключение (поступают при признании домов аварийными), 53 — перенос капремонта на более ранний период, 3 — перенос на поздний период. В итоге в программу капитального ремонта включено 12 домов, исключено — 74. Капремонт пройдет позже запланированного в 9 домах, раньше — в 32 домах.