Последствия разгула стихии устраняют в Гатчине и районе

Это данные единой дежурно-диспетчерской службы Гатчинского района и коммунальных служб.

В Гатчине Управление благоустройства и дорожного хозяйства устраняло последствия урагана по 19 адресам – в основном это были дворовые территории и тротуары. На месте работала аварийная бригада и вышка, коммунальщики распиливали и убирали упавшие деревья и ветки. Сегодня на их сбор и вывоз направлено три бригады.

Аварийное отключение электроэнергии, по информации районной ЕДДС, произошло более чем по 30 адресам. На ликвидацию последствий урагана были направлены аварийные бригады электросетевых организаций. В ночь на 12 июля электроснабжение было восстановлено практически по всем адресам, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.

Фото Александра Яковлева и пресс-службы администрации Гатчинского района