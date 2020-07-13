Последствия разгула стихии устраняют в Гатчине и районе

Последствия разгула стихии устраняют в Гатчине и районе

Из-за сильнейшего ветра 11 июля в Гатчине и районе повалило более 26 деревьев. Повреждены упавшими деревьями два автомобиля - в Гатчине и Рождествено.

Рубрики : ЖКХ     13 Jul 2020

Это данные единой дежурно-диспетчерской службы Гатчинского района и коммунальных служб.

В Гатчине Управление благоустройства и дорожного хозяйства устраняло последствия урагана по 19 адресам – в основном это были дворовые территории и тротуары. На месте работала аварийная бригада и вышка, коммунальщики распиливали и убирали упавшие деревья и ветки. Сегодня на их сбор и вывоз направлено три бригады.

Аварийное отключение электроэнергии, по информации районной ЕДДС, произошло более чем по 30 адресам. На ликвидацию последствий урагана были направлены аварийные бригады электросетевых организаций. В ночь на 12 июля электроснабжение было восстановлено практически по всем адресам, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.

Фото Александра Яковлева и пресс-службы администрации Гатчинского района

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