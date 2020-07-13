Последствия разгула стихии устраняют в Гатчине и районе

Это
данные единой дежурно-диспетчерской службы Гатчинского района и коммунальных
служб.
В
Гатчине Управление благоустройства и дорожного хозяйства устраняло последствия
урагана по 19 адресам – в основном это были дворовые территории и тротуары. На
месте работала аварийная бригада и вышка, коммунальщики распиливали и убирали
упавшие деревья и ветки. Сегодня на их сбор и вывоз направлено три бригады.
Аварийное
отключение электроэнергии, по информации районной ЕДДС, произошло более чем по
30 адресам. На ликвидацию последствий урагана были направлены аварийные бригады
электросетевых организаций. В ночь на 12 июля электроснабжение было
восстановлено практически по всем адресам, сообщает пресс-служба администрации
Гатчинского района.
Фото Александра Яковлева и пресс-службы администрации Гатчинского района