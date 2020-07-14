Где отключат свет 15 июля?

Где отключат свет 15 июля?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     14 Jul 2020

15.07.20 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Межно.

п. Дивенский, ул. Пионерская, ул. Песочная.

 

 15.07.20 с 09.00 до 17:00       

Веревское СП:

д. Вайялово, д. Пегелево, СНТ «Огонек», М. Верево «Гранд Массив».

 

15.07.20 с 09.00 до 18.00       

Кобринское СП:

д. Меньково, д. 88, 90, 92.

 

15.07.20 с 10.00 до 19:00

Дружногорское ГП:

д. Зайцево, д. Остров.  

 

15.07.20 с 09:00 до 17:00

Пудостьское СП:

д. Терволово.

 

15.07.20 с 10.00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Шпаньково.

 

15.07.2020 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Монделево, ул. Суммоловская   

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