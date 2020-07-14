Где отключат свет 15 июля?

15.07.20 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Межно.
п. Дивенский, ул. Пионерская, ул. Песочная.
15.07.20 с 09.00 до 17:00
Веревское СП:
д. Вайялово, д. Пегелево, СНТ «Огонек», М. Верево
«Гранд Массив».
15.07.20 с 09.00 до
18.00
Кобринское СП:
д. Меньково, д. 88, 90, 92.
15.07.20 с 10.00 до 19:00
Дружногорское ГП:
д. Зайцево, д. Остров.
15.07.20 с 09:00 до 17:00
Пудостьское СП:
д. Терволово.
15.07.20 с 10.00 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Шпаньково.
15.07.2020 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Монделево, ул. Суммоловская