Пенсионерку «развели» на полтора миллиона рублей

Утром на мобильный ей позвонил молодой человек, который представился Громовым Александром – сотрудником безопасности банка. Он заявил, что с ее счетом происходят мошеннические действия – злоумышленники пытаются снять деньги. А еще они взяли на имя пенсионерки кредит.

На протяжении трех дней потерпевшая общалась с «Александром Громовым», который за это время сменил порядка 50 телефонных номеров, начинающихся на «495», «499» и «490». Мошенник убедил ее, что необходимо снять все денежные средства и для сохранности перевести их в «ячейки безопасности». А также зайти в приложение «Банк-онлайн» и подтвердить кредит.

Женщина исполнила в точности все указания: подтвердила кредит на сумму более полумиллиона, сняла со счета более 1,2 млн рублей и отправила их на указанный мошенником счет – получателю в Татарстан. После чего перевела на другой счет в Казани еще более 480 тысяч рублей. Итого, сумма ущерба превысила 1,7 млн рублей.

Поняв свою оплошность, гражданка обратилась в полицию.

Екатерина Дзюба