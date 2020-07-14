Пенсионерку «развели» на полтора миллиона рублей

Утром
на мобильный ей позвонил молодой человек, который представился Громовым
Александром – сотрудником безопасности банка. Он заявил, что с ее счетом
происходят мошеннические действия – злоумышленники пытаются снять деньги. А еще
они взяли на имя пенсионерки кредит.
На
протяжении трех дней потерпевшая общалась с «Александром Громовым», который за
это время сменил порядка 50 телефонных номеров, начинающихся на «495», «499» и
«490». Мошенник убедил ее, что необходимо снять все денежные средства и для
сохранности перевести их в «ячейки безопасности». А также зайти в приложение
«Банк-онлайн» и подтвердить кредит.
Женщина
исполнила в точности все указания: подтвердила кредит на сумму более
полумиллиона, сняла со счета более 1,2 млн рублей и отправила их на указанный
мошенником счет – получателю в Татарстан. После чего перевела на другой счет в
Казани еще более 480 тысяч рублей. Итого, сумма ущерба превысила 1,7 млн рублей.
Поняв
свою оплошность, гражданка обратилась в полицию.
Екатерина
Дзюба