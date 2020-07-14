Сферу туризма в Ленинградской области поддержат

Сегодня для поддержки предпринимателей, работающих в туристической отрасли, действуют сразу несколько федеральных и региональных программ поддержки. Так, в Ленинградской области можно получить субсидию на возмещение части затрат, предназначенных для создания мест размещения, в том числе гостевых комнат.

С помощью субсидии владельцы гостиниц, гостевых домов, хостелов могут компенсировать затраты на приобретение оборудования, мебели, бытовой техники, благоустройство территорий. Максимальный размер субсидии может составить 1,5 млн рублей, из расчета не более 80% фактически подтвержденных затрат. Заявки на получение субсидий принимаются до 7 августа 2020 года.

Несмотря на все трудности, туризм в Ленинградской области постепенно восстанавливается. Дарья Макаровская, которая 11 лет активно развивает сферу туризма в Выборге, поделилась, что после нескольких месяцев простоя отрасли из-за пандемии в коллективе не потеряна надежда на лучшее, оптимизм позволяет двигаться дальше.

«Сейчас у нас уже 4 действующих бизнес-проекта, а начиналось все в 2009 году с информационного-туристического центра. Эта идея появилась у меня от большой любви к родному городу, хотелось рассказать о Выборге большому количеству людей, чтобы о нем знали, приезжали на экскурсии. Идея сразу нашла поддержку, стоило принять участие в фестивале «Отдых без границ», рассказать о проекте «Единый информационно-туристский центр г. Выборга» местным турфирмам, у нас сразу появилось более 200 контактов и все закрутилось. Сейчас я могу с уверенностью сказать – не нужно бояться начинать, тем более со стороны государства есть немало мер поддержки малого и среднего бизнеса», - рассказала Дарья Макаровская.

Сейчас планомерно начинают свою работу музеи, парки, транспортные экскурсионные перевозки. В ближайшее время туристическая отрасль готова будет принять уже большее количество туристов. Сегодня Ленинградская область занимает четвертую строчку в списке самых интересных мест для отдыха среди россиян. По данным соцопроса наш регион хотели бы посетить 17% россиян из 80 регионов страны.