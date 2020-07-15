А у нас во дворе!

Занятия будут проводиться
в пяти микрорайонах:
- ФОК «Мариенбург»: пн,
ср, пт с 17:30 до 19:00
- площадка Гатчинского
педагогического колледжа на въезде: пн, ср, пт с 16:00 до 17:30
- площадка ул. Красных
Военлетов, 4 на Аэродроме: пн, ср, пт с 12:00 до 13:30
- площадка лицея №3 на
Хохловом поле: пн, ср, пт с 11:30 до 13:00
- универсальный спортзал
«Маяк» на ул. Чехова: пн, ср, пт с 18:00 до 19:30
Тренировки проходят в три
этапа:
- футбол с 13 по 26 июля;
- флорбол с 27 июля по 9
августа,
- стритбол с 10 по 23
августа.
Возраст участников с 8-17
лет. Вопросы по телефону: 8 (911) 290-48-58 Тимур.