А у нас во дворе!

Занятия будут проводиться в пяти микрорайонах:

- ФОК «Мариенбург»: пн, ср, пт с 17:30 до 19:00

- площадка Гатчинского педагогического колледжа на въезде: пн, ср, пт с 16:00 до 17:30

- площадка ул. Красных Военлетов, 4 на Аэродроме: пн, ср, пт с 12:00 до 13:30

- площадка лицея №3 на Хохловом поле: пн, ср, пт с 11:30 до 13:00

- универсальный спортзал «Маяк» на ул. Чехова: пн, ср, пт с 18:00 до 19:30

Тренировки проходят в три этапа:

- футбол с 13 по 26 июля;

- флорбол с 27 июля по 9 августа,

- стритбол с 10 по 23 августа.

Возраст участников с 8-17 лет. Вопросы по телефону: 8 (911) 290-48-58 Тимур.