Отключение электроэнергии 16 июля

В
связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 16 июля
будет прекращена подача электроэнергии:
с
09:00 до 18:00
Рождественское
СП:
д.
Межно.
с
09:00 до 17:30
Большеколпанское
СП:
д.
Новые Черницы.
с
09.00 до 17:00
Веревское
СП:
д.
Вайялово, д. Пегелево, СНТ «Огонек», М. Верево «Гранд Массив».
с
09:00 до 18:00
Рождественское
СП:
п.
Дивенский, ул. Пионерская, ул. Песочная.
с.
Рождествено, ул. Вырская, Большой проспект.
с
09.00 до 18.00
Кобринское
СП:
д.
Меньково, д. 88, 90, 92.
с
09.00 до 18.00
Вырицкое
ГП:
д.
Каушта, д. Горки.
с
09:00 до 18:00
Пудомягское
СП:
д.
Марьино.
с
09:00 до 18:30
Пудостьское
СП:
д.
Мыза-Ивановка д. Скворицы.
с
09:00 до 18:30
Веревское
СП:
д.
Пегелево, д. Кирлово, д. Торфопредприятие.
с
10.00 до 16:00
Елизаветинское
СП:
д.
Николаевка, д. Вероланцы, д. Смольково, д. Ермолино, п. Елизаветино.
с
10.00 до 17:00
Елизаветинское
СП:
д.
Елизаветино, ул. А. Рыкунова.