Отключение электроэнергии 16 июля

Отключение электроэнергии 16 июля

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о плановых работах в населенных пунктах Гатчинского района, запланированных на 16 июля.

Рубрики : ЖКХ     15 Jul 2020

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 16 июля будет прекращена подача электроэнергии:

с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Межно.

 

с 09:00 до 17:30

Большеколпанское СП:

д. Новые Черницы.

 

с 09.00 до 17:00      

Веревское СП:

д. Вайялово, д. Пегелево, СНТ «Огонек», М. Верево «Гранд Массив».

 

с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

п. Дивенский, ул. Пионерская, ул. Песочная.

с. Рождествено, ул. Вырская, Большой проспект.

 

с 09.00 до 18.00      

Кобринское СП:

д. Меньково, д. 88, 90, 92.

 

с 09.00 до 18.00      

Вырицкое ГП:

д. Каушта, д. Горки.

 

с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Марьино.

 

с 09:00 до 18:30

Пудостьское СП:

д. Мыза-Ивановка д. Скворицы.

 

с 09:00 до 18:30

Веревское СП:

д. Пегелево, д. Кирлово, д. Торфопредприятие.

 

с 10.00 до 16:00

Елизаветинское СП:

д. Николаевка, д. Вероланцы, д. Смольково, д. Ермолино, п. Елизаветино.

 

с 10.00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Елизаветино, ул. А. Рыкунова.

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