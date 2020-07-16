Девять новых жертв коронавируса

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+4)

- Кобралово (+1)

- Жабино (+1)

- Лампово (+1)

- Куровицы (+1)

- Алексеевка (+1)

Таким образом, в целом по Гатчинскому району на 16 июля число зарегистрированных COVID-пациентов составляет 1550, поправились из числа заболевших гатчинцев 1239 человек, зарегистрировано 14 летальных исходов.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – достигло 297 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 16 июля коронавирусная инфекция диагностирована у 5224 человек (за минувшие сутки выявлено 47 новых случаев), 3894 поправились, 42 умерли.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 610 человек (выздоровел 532),

- п. Сиверский – 97 человек (выздоровели 81),

- п. Вырица – 96 человек (выздоровели 85),

- г. Коммунар – 92 человека (выздоровели 59),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 54 человека (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 46 человек (выздоровели 29),

- п. Пудость – 27 человек (выздоровели 15),

- п. Дружная Горка, д. Малое Верево – по 26 человек,

- д. Лампово – 25 человека (выздоровел 21),

- д. Большие Колпаны – 22 человек (выздоровели 9),

- д. Сяськелево – 20 человек (выздоровели 13),

- п. Терволово – 16 человек (выздоровели 11),

- п. Войсковицы, д. Пудомяги, п. Елизаветино, д. Малые Колпаны – по 14 человек,

- д. Новый Учхоз – 12 человек,

- д. Батово, с. Никольское – по 10 человек,

- п. Высокоключевой, д. Белогорка – по 9 человек,

- д. Шпаньково, д. Большое Рейзино – по 8 человек,

- д. Мыза-Ивановка, Лукаши – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково, д. Покровская, Дружноселье, Старосиверская – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, с. Рождествено, п. Суйда, п. Сусанино, д. Жабино – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Выра, Даймище, д. Куровицы – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Тойворово, п. Торфяное, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, Кобралово – по 3 человека,

- п. Дивенский, Тихковицы, Новосиверская, д. Ивановка (Пудостьское), д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Пригородный, Сокколово, Большое Сергелево – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Алапурская, Вайя, Зайцево, Вярлево, д. Никольское, Алексеевка - по 1 человеку.