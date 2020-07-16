Горгаз: всё для нас?

Седьмое июля, 10.30 - во дворе уже более полусотни человек. Народ разделился на очереди. В одной вереница людей тянется через двор к столу, где под открытым небом две сотрудницы заполняют бумаги. Вторая, напротив, извивается и скрывается за дверями. Третья идет в офис, где, по словам ожидающих, принимают по текущим вопросам.

Как мы выяснили, наплыв посетителей произошел со 2-3 июля, когда люди получили по почте грозные уведомления от филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в городе Гатчине с требованием срочно заключить договор на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Ссылаясь на законы и нормативные акты, газовая служба обещала отключить газ после 12 июля.

Текст гласил: «В соответствии с п. 80 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.052013 №410 (далее – Правил), АО уведомляет вас о предстоящем приостановлении подачи газа путем отключения газоиспользующего оборудования в связи с отсутствием у вас заключенного договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового (в многоквартирном доме – внутриквартирного) газового оборудования».

Тут же приписано, что если газ отключат, то возобновление подачи будет за счет заказчика.

Кто уверен, что газ никто не отключит, в очередной раз выругался и выкинул уведомление, а законопослушные граждане перепугались и кинулись заключать договоры.

Приехали в Гатчину из Белогорки, Коммунара, Сиверской и самых отдаленных поселков Гатчинского района. Организация – нулевая: собрать летом на улице столько людей и не предложить им ни скамеечки, ни туалета, ни воды… Некоторые приходят со своими стульчиками. А когда начинается дождь? Людей жалко.

Жалко и женщин, оформляющих договоры, которые целый день слушают все, что люди думают про всю газовую службу. А при чем тут рядовые сотрудники… Им что сказали, то они и делают. Плановую работу по техобслуживанию и заключению договоров приостановил коронавирус. До этого сотрудники газовой службы по графику обходили квартиры: проводили техобслуживание и по факту заключали договоры. Правда, там, где им открывали двери.

Сейчас люди стоят часами. Никто ничего не понимает, но все дают полезные советы, обсуждают содержание уведомления и свое видение проблемы. Тут же народ генерирует идеи, как можно избежать очередей, нервотрепки и сделать все по-людски. Так кто их послушает!

- Я заглянула в почтовый ящик в субботу, 4 июля, а 12 июля мне отключат газ! Как такое может быть? Как успеть? – беспокоится женщина из Больших Колпан.

Таких, как она, беспокойных, – вся очередь. Стоят в ней самые дисциплинированные и ответственные, много пожилых людей.

В хвосте очереди ходит сотрудница со списками. В них фамилии, адреса и контактные телефоны. Лист уже 19-й.

Все интересуются, куда записывают.

- Веду запись тех, кто не хочет стоять в очереди. Запись для жителей Гатчины: с ними свяжутся, чтобы договориться о времени приезда специалистов. Больше ничего не знаю, - говорит сотрудница.

В уведомлении указаны и другие способы подачи заявки на заключение договора без посещения офиса. Казалось бы, вот оно – можно и без очереди! Предлагается направить заявку по обычной почте, по электронной или подать онлайн заявку. На этом сайте представлена форма заявления для физических лиц. Но не каждый, в первую очередь, пожилой человек, сможет ее осилить. Тот, кто уже отправил – ответа пока не получил. Появляются вопросы: принято ли заявление, правильно ли оформлено, какие дальнейшие действия?

Многие вопросы можно было бы снять по телефонам, указанным в уведомлении, но они постоянно заняты. Мы смогли дозвониться только на второй день и уточнить основной алгоритм работы. Итак, если договор заполнен в офисе (во дворе офиса) или заявка на договор подана по почте или по интернету - ждите звонка. Так как сейчас большой наплыв посетителей, а штат ограничен, то, возможно, позвонят не скоро. Через какое-то время с заявителем свяжутся и сообщат, когда к нему готовы приехать. Время приезда тоже согласуют. Затем сотрудники проводят техобслуживание. Клиент подписывает акт выполненных работ и договор. На месте через кассовый аппарат (или по квитанции в банке) производится оплата и выдача чека. Важно знать, что договор заключает собственник жилья. Для оформления договора обязательно нужно представить паспорт и свидетельство о собственности. Если гражданин проживает в муниципальном жилье, то обязательно предъявить договор социального найма.

Как проводится техобслуживание, повышает ли оно безопасность – это тема для отдельного разговора. Но обращаем внимание, что заключить договор на техобслуживание газового оборудования – обязанность каждого. А кто окажет эту услугу – право выбора собственника.

Договор может быть заключен с любой специализированной организацией. Полный список можно найти на официальном сайте Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.





P.S. Когда верстался номер стало известно, что МУП ЖКХ «Сиверский» на территории своих представительств (ЖЭУ) в поселениях оказывает техническую помощь потребителям природного газа по организации заключения договоров со специализированными организациями на обслуживание внутриквартирного газового оборудования по предварительной записи в ЖЭУ. Телефон для консультации: 8(81371) 44-076.