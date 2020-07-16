Горгаз: всё для нас?

Седьмое июля, 10.30 - во дворе уже более
полусотни человек. Народ разделился на очереди. В одной вереница людей тянется
через двор к столу, где под открытым небом две сотрудницы заполняют
бумаги. Вторая, напротив, извивается и
скрывается за дверями. Третья идет в офис, где, по словам ожидающих, принимают
по текущим вопросам.
Как мы выяснили, наплыв посетителей
произошел со 2-3 июля, когда люди получили по почте грозные уведомления от
филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в городе Гатчине с
требованием срочно заключить договор на техническое обслуживание внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования. Ссылаясь на законы и нормативные
акты, газовая служба обещала отключить газ после 12 июля.
Текст гласил: «В соответствии с п. 80
Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и
содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 14.052013 №410 (далее – Правил), АО уведомляет вас о
предстоящем приостановлении подачи газа путем отключения газоиспользующего
оборудования в связи с отсутствием у вас
заключенного договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового
(в многоквартирном доме – внутриквартирного) газового оборудования».
Тут же приписано, что если газ отключат,
то возобновление подачи будет за счет заказчика.
Кто уверен, что газ никто не отключит, в
очередной раз выругался и выкинул уведомление, а законопослушные граждане
перепугались и кинулись заключать договоры.
Приехали в Гатчину из Белогорки,
Коммунара, Сиверской и самых отдаленных поселков Гатчинского района.
Организация – нулевая: собрать летом на улице столько людей и не предложить им ни
скамеечки, ни туалета, ни воды… Некоторые приходят со своими стульчиками. А
когда начинается дождь? Людей жалко.
Жалко и женщин, оформляющих договоры,
которые целый день слушают все, что люди думают про всю газовую службу. А при
чем тут рядовые сотрудники… Им что сказали, то они и делают. Плановую работу по
техобслуживанию и заключению договоров приостановил коронавирус. До этого
сотрудники газовой службы по графику обходили квартиры: проводили
техобслуживание и по факту заключали договоры. Правда, там, где им открывали
двери.
Сейчас люди стоят часами. Никто ничего не
понимает, но все дают полезные советы, обсуждают содержание уведомления и свое
видение проблемы. Тут же народ генерирует идеи, как можно избежать очередей,
нервотрепки и сделать все по-людски. Так кто их послушает!
- Я заглянула в почтовый ящик в субботу, 4
июля, а 12 июля мне отключат газ! Как такое может быть? Как успеть? –
беспокоится женщина из Больших Колпан.
Таких, как она, беспокойных, – вся
очередь. Стоят в ней самые дисциплинированные и ответственные, много пожилых
людей.
В хвосте очереди ходит сотрудница со
списками. В них фамилии, адреса и контактные телефоны. Лист уже 19-й.
Все интересуются, куда записывают.
- Веду запись тех, кто не хочет стоять в
очереди. Запись для жителей Гатчины: с ними свяжутся, чтобы договориться о
времени приезда специалистов. Больше ничего не знаю, - говорит сотрудница.
В уведомлении указаны и другие способы
подачи заявки на заключение договора без посещения офиса. Казалось бы, вот
оно – можно и без очереди! Предлагается направить заявку по обычной почте, по
электронной или подать онлайн заявку. На этом сайте представлена форма
заявления для физических лиц. Но не каждый, в первую очередь, пожилой человек,
сможет ее осилить. Тот, кто уже отправил – ответа пока не получил. Появляются
вопросы: принято ли заявление, правильно ли оформлено, какие дальнейшие
действия?
Многие вопросы можно было бы снять по
телефонам, указанным в уведомлении, но они постоянно заняты. Мы смогли
дозвониться только на второй день и уточнить основной алгоритм работы. Итак,
если договор заполнен в офисе (во дворе офиса) или заявка на договор подана по
почте или по интернету - ждите звонка. Так как сейчас большой наплыв
посетителей, а штат ограничен, то, возможно, позвонят не скоро. Через какое-то
время с заявителем свяжутся и сообщат, когда к нему готовы приехать. Время
приезда тоже согласуют. Затем сотрудники проводят техобслуживание. Клиент
подписывает акт выполненных работ и договор. На месте через кассовый аппарат
(или по квитанции в банке) производится оплата и выдача чека. Важно знать, что
договор заключает собственник жилья. Для оформления договора обязательно нужно
представить паспорт и свидетельство о собственности. Если гражданин проживает в
муниципальном жилье, то обязательно предъявить договор социального найма.
Как проводится техобслуживание, повышает
ли оно безопасность – это тема для отдельного разговора. Но обращаем внимание,
что заключить договор на техобслуживание газового оборудования – обязанность
каждого. А кто окажет эту услугу – право выбора собственника.
Договор может быть заключен с любой
специализированной организацией. Полный список можно найти на официальном сайте
Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.
P.S. Когда верстался номер стало известно,
что МУП ЖКХ «Сиверский» на территории своих представительств (ЖЭУ) в поселениях
оказывает техническую помощь потребителям природного газа по организации
заключения договоров со специализированными организациями на обслуживание
внутриквартирного газового оборудования по предварительной записи в ЖЭУ.
Телефон для консультации: 8(81371) 44-076.