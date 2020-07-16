Отключение электроэнергии 17 июля

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых
объектах 17 июля будет прекращена подача электроэнергии:
с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Межно.
п. Дивенский, ул. Пионерская,
ул. Песочная
с 09.00 до 17:00
Веревское СП:
д. Вайялово, д. Пегелево, СНТ
«Огонек», М. Верево «Гранд Массив».
с 09.00 до 18.00
Кобринское СП:
д. Меньково, д. 88, 90, 92.
09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Порицы
с 09:00 до 17:00
Войсковицкое СП:
п. Войсковицы
с 10.00 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Шпаньково, ул. А.Рыкунова.
с 10.00 до 19:00
Дружногорское ГП:
д. Зайцево, д. Остров.