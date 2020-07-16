Отключение электроэнергии 17 июля

Отключение электроэнергии 17 июля

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о ремонтных работах в населенных пунктах Гатчинского района, запланированных на 17 июля.

Рубрики : ЖКХ     16 Jul 2020

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 17 июля будет прекращена подача электроэнергии:

с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Межно.

п. Дивенский, ул. Пионерская, ул. Песочная

 

с 09.00 до 17:00  

Веревское СП:

д. Вайялово, д. Пегелево, СНТ «Огонек», М. Верево «Гранд Массив».

 

с 09.00 до 18.00  

Кобринское СП:

д. Меньково, д. 88, 90, 92.

 

09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Порицы

 

с 09:00 до 17:00

Войсковицкое СП:

п. Войсковицы

 

с 10.00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Шпаньково, ул. А.Рыкунова.

 

с 10.00 до 19:00

Дружногорское ГП:

д. Зайцево, д. Остров.  

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