Предпринимателей просят ограничить «визуальный мусор»

Реклама на столбах, деревьях, подъездах, стенах домов, мусорных баках стала, к сожалению, обыденным явлением, и не обошла стороной Гатчину. Объявления на картонках о проводимых в Гатчине ярмарках, выставках-продажах, однодневных распродажах и т.д. появляются с завидной регулярность. Зачастую, эти мероприятия проводятся по одним и тем же адресам.

Архитектурно-планировочным центром Гатчинского муниципального района (муниципальное учреждение, подведомственное комитету градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района) был проведён электронный аукцион на выполнение работ по очистке территории Гатчинского муниципального района от самовольно размещенных рекламно-информационных материалов. По итогам проведения аукциона компания-победитель по согласованному графику осуществляет работы по очистке территории поселений Гатчинского муниципального района (в том числе и города Гатчины), а именно: демонтирует: таблички, баннеры, бумажные объявления на деревьях, опорах уличного освещения, заборах и т.п.

Проводимая очистка территории, к сожалению, не помогает предотвратить распространение «визуального мусора» и привлечь к административной ответственности распространителей несанкционированной рекламы.

- Убедительно просим вас, уважаемые собственники коммерческих помещений, ограничить проведение мероприятий-однодневок в ваших помещениях в целях сохранения чистоты города, улучшения его архитектурного облика, - говорится в обращении администрации Гатчинского муниципального района. - Обращаем ваше внимание, что в соответствии с п. 3.12.1. Правил благоустройства территории МО «Город Гатчина» размещение газет, афиш, плакатов, объявлений, разрешается только на специально установленных для этих целей щитах, тумбах, стендах, которых в г. Гатчине большое количество.

Андрей Соколов