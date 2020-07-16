Предпринимателей просят ограничить «визуальный мусор»

Реклама
на столбах, деревьях, подъездах, стенах домов, мусорных баках стала, к
сожалению, обыденным явлением, и не обошла стороной Гатчину. Объявления на
картонках о проводимых в Гатчине ярмарках, выставках-продажах, однодневных
распродажах и т.д. появляются с завидной регулярность. Зачастую, эти
мероприятия проводятся по одним и тем же адресам.
Архитектурно-планировочным
центром Гатчинского муниципального района (муниципальное учреждение,
подведомственное комитету
градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального
района) был проведён электронный аукцион на выполнение работ по очистке
территории Гатчинского муниципального района от самовольно размещенных
рекламно-информационных материалов. По итогам проведения аукциона компания-победитель
по согласованному графику осуществляет работы по очистке территории поселений
Гатчинского муниципального района (в том числе и города Гатчины), а именно:
демонтирует: таблички, баннеры, бумажные объявления на деревьях, опорах
уличного освещения, заборах и т.п.
Проводимая
очистка территории, к сожалению, не помогает предотвратить распространение
«визуального мусора» и привлечь к административной ответственности распространителей
несанкционированной рекламы.
- Убедительно просим вас, уважаемые
собственники коммерческих помещений, ограничить проведение
мероприятий-однодневок в ваших помещениях в целях сохранения чистоты города,
улучшения его архитектурного облика, - говорится в обращении администрации
Гатчинского муниципального района. - Обращаем ваше внимание, что в соответствии
с п. 3.12.1. Правил благоустройства территории МО «Город Гатчина» размещение
газет, афиш, плакатов, объявлений, разрешается только на специально
установленных для этих целей щитах, тумбах, стендах, которых в г. Гатчине
большое количество.
Андрей Соколов