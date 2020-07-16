Скейт-парк в Гатчине: скоро финиш

На
территории скейтерской зоны проведен комплекс работ по благоустройству,
обустроено специальное спортивное оборудование для экстремальных видов спорта. Следующий
этап - установка ограждения и опор освещения. Планируемый срок завершения работ
– август-сентябрь 2020 года.
Администрация
Гатчинского района обращает внимание, что «в настоящий момент объект находится
в процессе реализации и не готов к эксплуатации. В связи с этим обращаем
внимание жителей Гатчины, что нахождение на объекте строительства запрещено.
Как только объект будет принят комиссией, можно будет использовать площадку по
назначению».