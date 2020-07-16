Скейт-парк в Гатчине: скоро финиш

На территории скейтерской зоны проведен комплекс работ по благоустройству, обустроено специальное спортивное оборудование для экстремальных видов спорта. Следующий этап - установка ограждения и опор освещения. Планируемый срок завершения работ – август-сентябрь 2020 года.

Администрация Гатчинского района обращает внимание, что «в настоящий момент объект находится в процессе реализации и не готов к эксплуатации. В связи с этим обращаем внимание жителей Гатчины, что нахождение на объекте строительства запрещено. Как только объект будет принят комиссией, можно будет использовать площадку по назначению».