Скейт-парк в Гатчине: скоро финиш

Скейт-парк в Гатчине: скоро финиш

Строительство скейт-парка в Гатчине в рамках проекта благоустройства «Аэропарк» - на финишной прямой.

Рубрики : Городская среда     16 Jul 2020

На территории скейтерской зоны проведен комплекс работ по благоустройству, обустроено специальное спортивное оборудование для экстремальных видов спорта. Следующий этап - установка ограждения и опор освещения. Планируемый срок завершения работ – август-сентябрь 2020 года.

Администрация Гатчинского района обращает внимание, что «в настоящий момент объект находится в процессе реализации и не готов к эксплуатации. В связи с этим обращаем внимание жителей Гатчины, что нахождение на объекте строительства запрещено. Как только объект будет принят комиссией, можно будет использовать площадку по назначению».

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