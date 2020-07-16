Стало известно, кто спроектирует школу на Аэродроме

Стало известно, кто спроектирует школу на Аэродроме

В Гатчине определен проектировщик новой школы. По итогам открытого конкурса на выполнение проектных работ по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром»» победителем признано ООО «ПОРТАЛ ПЛЮС».

Рубрики : Общество     16 Jul 2020

Победитель готов выполнить проект школы за 6,8 млн рублей. Срок выполнения проектных работ - 210 календарных дней с даты заключения контракта. Источник финансирования - областной бюджет Ленинградской области на 2020-2021 гг. Заказчик - Государственное казенное учреждение «Управление строительства Ленинградской области».

В современном 4-этажном здании, которое будет построено на улице Старая дорога в микрорайоне Аэродром, предполагается разместить 47 классов, а также столовую, медицинский блок, актовый зал, помещения эстетического воспитания и технического творчества, группу спортивно-оздоровительных помещений, библиотечно-информационный центр и т.д.

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