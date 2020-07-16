Стало известно, кто спроектирует школу на Аэродроме

Победитель
готов выполнить проект школы за 6,8 млн рублей. Срок выполнения проектных работ
- 210 календарных дней с даты заключения контракта. Источник финансирования -
областной бюджет Ленинградской области на 2020-2021 гг. Заказчик - Государственное казенное учреждение
«Управление строительства Ленинградской области».
В
современном 4-этажном здании, которое будет построено на улице Старая дорога в
микрорайоне Аэродром, предполагается разместить 47 классов, а также столовую,
медицинский блок, актовый зал, помещения эстетического воспитания и
технического творчества, группу спортивно-оздоровительных помещений, библиотечно-информационный
центр и т.д.