Станьте голубем почты моей!

…Почтальон Гатчинского отделения связи № 188305 на улице Достоевского Марина Гороховик работает здесь уже пятнадцать лет. Когда-то она пришла по объявлению и, отказавшись от работы оператором, к всеобщему удивлению выбрала для себя вакансию почтальона. Как признается Марина Михайловна, сомневалась только первые два дня – а потом поняла, что нашла свою профессию.

- Я обслуживаю примерно 300 человек. Территория довольно растянутая: это улицы Достоевского, Карла Маркса, Радищева, Леонова, Чехова в Гатчине, плюс Торфы и половина Загвоздки, – рассказывает Марина Михайловна. – Ходить приходится много. Но я, собственно, и шла на эту работу, чтобы больше двигаться. Рабочий день начинаю в восемь утра – и до шести вечера. Когда все разнесу, помогаю девочкам – разложить газеты, оформить доставку, возврат сделать. Коллектив у нас очень хороший, мы привыкли помогать друг другу.

- Что вы разносите – письма, газеты?

- Не только, еще я приношу пенсию, сопутствующие товары – пожилым людям часто требуются продукты и прочее. Коммунальные платежи принимаю на дому, подписку оформляю. Это, кстати, особенно актуально в период эпидемии. В течение рабочего дня несколько раз возвращаюсь в отделение – за новой порцией товаров. Я уже знаю, кому что надо, кому чем помочь. Мои главные клиенты – люди преклонного возраста.

- Сильно устаете – целый день на ногах, туда-сюда?

- Конечно, поначалу было легче. Сейчас возраст все-таки сказывается, но энергии хватает: за ночь отдохнешь – и дальше, с новыми силами. Мне до пенсии еще десять лет, так и буду работать – я уже привыкла. Работу свою досконально знаю и люблю.

- Марина Михайловна, кто, по-вашему, не может быть почтальоном?

- Тот, кто людей не любит и не уважает, не хочет помогать. Наши клиенты – это люди немолодые и не очень крепкие здоровьем. Бывает, человеку надо элементарно помочь встать, чтобы он подпись свою поставил. А иногда надо просто поговорить, дать одинокому человеку высказаться. …Если эта работа не нравится, на ней долго не задержишься.

- Много у нас одиноких?

- Много. Хотя у всех есть родственники, которые не появляются годами… И все мои клиенты – очень благодарные. Я их всех уважаю и люблю.

П очтальон Марина Гороховик и начальник Гатчинского ОПС № 188307 Анастасия Сидоренкова по случаю профессионального праздника отмечены почетными грамотами макрорегиона «Северо-Запад». Благодарность генерального директора АО «Почта России» получила начальник Таицкого отделения почтовой связи № 188340 Ирина Рыбина.

ОПС № 188340 обслуживает все Таицкое поселение – а это огромная территория. Туда входят и близлежащие коттеджные поселки, и садоводства, и весь этот жилой-дачный массив продолжает разрастаться. Район поделен на шесть участков, которые обслуживают три почтальона вместо шести.

- Да, у нас не хватает трех почтальонов, – признается Ирина Юрьевна, – но мы справляемся на все 100%. Я очень довольна своими кадрами – трое работают за шестерых. Все наши почтальоны опытные, стаж – по два десятка лет. Это коренные жители Тайцев, любящие и знающие свой поселок: Раиса Николаевна Навныко, Татьяна Михайловна Ковешникова и Валерий Владимирович Жуковский. Все – люди предпенсионного возраста.

- В Тайцах есть почтальон мужчина?

- И не только в Тайцах. Валерий Владимирович у нас очень ответственный, грамотный. В почтальоны часто идут те, кому для здоровья предписано много ходить, работать на воздухе, в движении.

- Кстати, о движении: как передвигаются ваши почтальоны по окрестностям Тайцев?

- Пешком. До отдаленных деревень и поселков – Гяргино, Пегелево и других – на автобусе. У почтальонов бесплатный проезд. Летом еще на велосипеде ездят. Доставляют пенсию, принимают платежи на дому, продают сопутствующие товары. Носят газеты и письма. Почту приняли, товар приняли, все оформили – и понесли. Доставка у нас стабильная. Обслуживаем мы, в основном, частный сектор. Каких-то инцидентов у нас не случается – народ почтальонов знает. И со «злыми собаками» в новостройках наши почтальоны тоже находят общий язык. К тому же, у них есть средства защиты – газовые баллончики.





С 2011 года Гатчинский почтамт возглавляет Галина Владимировна Мельник. В отрасли она уже более 20 лет. После института начала трудиться на почте оператором, прошла все почтовые реорганизации и структурные изменения и очень любит свое дело. Почему?

- В 90-е годы везде задерживали зарплату. Почтовая отрасль была одной из немногих, где платили своевременно, а мне очень хотелось трудоустроиться. Я выбрала почту, – делится Галина Владимировна. – Может быть потому, что почта в нашем детстве была основным средством коммуникации: все ждали писем, открыток, газет.

Я пришла работать в тот год, когда проводилась компьютеризация почты, и мне как молодому специалисту было очень интересно все это освоить. Потом, когда я отработала оператором, узнала весь функционал, мне предложили возглавить работу в рознице – заняться развитием продаж периодических печатных изданий. Начинала я с одним сотрудником на полставки, а закончила – с группой из пяти человек. И сегодня Гатчинский почтамт – лидер в Ленинградской области в этом направлении: у нас самые большие продажи периодики.

- Как вам удается продавать газеты в эпоху засилья интернет-технологий?

- Мы все время держали хороший ритм, все вошло в систему, отработано – это наша неотъемлемая задача. И сегодня на почте продаются и газеты, и журналы, книжная и календарная продукция.

- Современные службы доставки упразднили монополию почтового ведомства в сфере логистики. Это сильно мешает?

- Службы доставки – да, это наши конкуренты, но только в крупных городах. Коммерческим структурам не выгодно идти в глубинку, и тут у нас конкурентов нет. А для среднего и старшего поколения почта – особенно в сельской местности – жизненно важный центр.

- Насколько глубоко проникли в почтовую деятельность современные технологии?

- Телекоммуникации используются даже в тех наших услугах, которые испокон века являются почтовыми. Как быстрее отправить посылку или бандероль? Можно, сидя дома, зарегистрироваться в личном кабинете в интернете и все оформить. Почтовому отправлению присваивается номер, вы приходите в отделение связи, называете этот номер – и мы быстро принимаем.

Давно реализован проект вручения отправления по простой электронной подписи. Проще говоря, по смс. Получателю не надо заполнять на почте извещение, предъявлять паспорт. Единожды – либо в личном кабинете, либо в отделении связи – надо оформить заявление, дав свое согласие на эту простую цифровую подпись. Дальше клиент приходит на почту, называет номер почтового отправления, оператор находит его в компьютере, клиент получает на телефон сообщение, диктует код – и получает свою посылку.

Давным-давно существует услуга отслеживания посылки по номеру – через интернет, и оформление онлайн-подписки, и заказ доставки на дом, чтоб не посещать почтовое отделение, а также запись на обслуживание: человек может выбрать удобное для себя время. Пожилые люди могут позвонить по бесплатному телефону: 8-800-100-000 и заказать доставку пенсии на дом, а также прием коммунальных платежей почтальоном на дому.

- Галина Владимировна, вы можете назвать лучших сотрудников?

- У нас все – лучшие. В Гатчине и районе – 51 почтовое отделение, в каждом отделении – свой руководитель. Всего в нашем почтамте больше 400 сотрудников. 170 из них – почтальоны. Все периодически получают награды и поощрения. В этот раз в честь Дня российской почты было награждено семь человек. Помимо вышеназванных, почетной грамотой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отметили начальника участка Елену Высотину. Почетными грамотами УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области наградили руководителя группы эксплуатации Анастасию Чаплыгину и оператора-делопроизводителя Ирину Малевскую. Благодарность Гатчинского почтамта получила начальник кассы Виктория Солонникова.

- Насчет «почтальона Печкина» – как работается у вас представителям сильного пола?

- Мужчина-почтальон – это еще не редкость. Вот почтовый оператор – да, раритет. В отделении на Аэродроме у нас работает молодой парень – оператором. И в логистической цепочке на участке обработки почты есть мужчины. Человек пять почтальонов. Мы очень внимательно относимся к соискателям. Работа на почте – это большая ответственность, в том числе материальная, а работать с людьми – вообще непросто. Как-то раз пришел к нам молодой человек – и не выдержал, уволился. Потому что на почту заходят все категории граждан, и надо уметь с ними конструктивно общаться…

- Сейчас на почте много вакансий? Кого вы берете на работу?

- В связи с эпидемией многие работники коммерческих организаций остались не у дел и готовы поменять сферу деятельности. Почтовая отрасль – стабильна. У нас есть мотивация, система поощрений. Можем предложить частичную занятость. Это подходит, в частности, молодым мамам с маленькими детьми. Для молодежи мы тоже являемся интересной компанией: мы берем студентов-заочников – с официальным трудоустройством, оплатой учебного отпуска и т.д. У нас много таких ребят работает.

Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех сотрудников почты с профессиональным праздником. И пожелать, в первую очередь, здоровья, оптимизма; старайтесь беречь себя, уделять время своим родным и близким. Наших почтальонов всегда ждут, они участвуют в жизни людей. Мы очень гордимся нашими сотрудниками. Сложившаяся ситуация показала, что мы умеем работать коллективом – на передовой.

Я пришла работать как раз в тот период, когда почта стала активно развиваться. Фактически, я стала свидетелем и непосредственным участником серьезных изменений в почтовой отрасли – и искренне рада этому.