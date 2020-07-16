Станьте голубем почты моей!

…Почтальон Гатчинского отделения связи № 188305 на улице
Достоевского Марина Гороховик работает здесь уже пятнадцать лет. Когда-то она
пришла по объявлению и, отказавшись от работы оператором, к всеобщему удивлению
выбрала для себя вакансию почтальона. Как признается Марина Михайловна,
сомневалась только первые два дня – а потом поняла, что нашла свою профессию.
- Я обслуживаю примерно 300 человек. Территория довольно
растянутая: это улицы Достоевского, Карла Маркса, Радищева, Леонова, Чехова в
Гатчине, плюс Торфы и половина Загвоздки, – рассказывает Марина Михайловна. –
Ходить приходится много. Но я, собственно, и шла на эту работу, чтобы больше
двигаться. Рабочий день начинаю в восемь утра – и до шести вечера. Когда все
разнесу, помогаю девочкам – разложить газеты, оформить доставку, возврат
сделать. Коллектив у нас очень хороший, мы привыкли помогать друг другу.
- Что вы разносите – письма, газеты?
- Не только, еще я приношу пенсию, сопутствующие товары –
пожилым людям часто требуются продукты и прочее. Коммунальные платежи принимаю
на дому, подписку оформляю. Это, кстати, особенно актуально в период эпидемии.
В течение рабочего дня несколько раз возвращаюсь в отделение – за новой порцией
товаров. Я уже знаю, кому что надо, кому чем помочь. Мои главные клиенты – люди
преклонного возраста.
- Сильно устаете – целый день на ногах, туда-сюда?
- Конечно, поначалу было легче. Сейчас возраст все-таки
сказывается, но энергии хватает: за ночь отдохнешь – и дальше, с новыми силами.
Мне до пенсии еще десять лет, так и буду работать – я уже привыкла. Работу свою
досконально знаю и люблю.
- Марина Михайловна, кто, по-вашему, не может быть
почтальоном?
- Тот, кто людей не любит и не уважает, не хочет помогать.
Наши клиенты – это люди немолодые и не очень крепкие здоровьем. Бывает,
человеку надо элементарно помочь встать, чтобы он подпись свою поставил. А
иногда надо просто поговорить, дать одинокому человеку высказаться. …Если эта работа не нравится, на ней долго не
задержишься.
- Много у нас одиноких?
- Много. Хотя у всех есть родственники, которые не
появляются годами… И все мои клиенты – очень благодарные. Я их всех уважаю и
люблю.
ОПС № 188340 обслуживает все Таицкое поселение – а это
огромная территория. Туда входят и близлежащие коттеджные поселки, и
садоводства, и весь этот жилой-дачный массив продолжает разрастаться. Район
поделен на шесть участков, которые обслуживают три почтальона вместо шести.
- Да, у нас не хватает трех почтальонов, – признается Ирина
Юрьевна, – но мы справляемся на все 100%. Я очень довольна своими кадрами –
трое работают за шестерых. Все наши почтальоны опытные, стаж – по два десятка
лет. Это коренные жители Тайцев, любящие и знающие свой поселок: Раиса
Николаевна Навныко, Татьяна Михайловна Ковешникова и Валерий Владимирович
Жуковский. Все – люди предпенсионного возраста.
- В Тайцах есть почтальон мужчина?
- И не только в Тайцах. Валерий
Владимирович у нас очень ответственный, грамотный. В почтальоны часто идут те,
кому для здоровья предписано много ходить, работать на воздухе, в движении.
- Кстати, о движении: как передвигаются ваши почтальоны по
окрестностям Тайцев?
- Пешком. До отдаленных деревень и поселков – Гяргино,
Пегелево и других – на автобусе. У почтальонов бесплатный проезд. Летом еще на
велосипеде ездят. Доставляют пенсию, принимают платежи на дому, продают
сопутствующие товары. Носят газеты и письма. Почту приняли, товар приняли, все
оформили – и понесли. Доставка у нас стабильная. Обслуживаем мы, в основном,
частный сектор. Каких-то инцидентов у нас не случается – народ почтальонов
знает. И со «злыми собаками» в новостройках наши почтальоны тоже находят общий
язык. К тому же, у них есть средства защиты – газовые баллончики.
- В 90-е годы везде задерживали зарплату. Почтовая отрасль
была одной из немногих, где платили своевременно, а мне очень хотелось
трудоустроиться. Я выбрала почту, – делится Галина Владимировна. – Может быть
потому, что почта в нашем детстве была основным средством коммуникации: все
ждали писем, открыток, газет.
Я пришла работать в тот год, когда проводилась
компьютеризация почты, и мне как молодому специалисту было очень интересно все
это освоить. Потом, когда я отработала оператором, узнала весь функционал, мне
предложили возглавить работу в рознице – заняться развитием продаж
периодических печатных изданий. Начинала я с одним сотрудником на полставки, а
закончила – с группой из пяти человек. И сегодня Гатчинский почтамт – лидер в
Ленинградской области в этом направлении: у нас самые большие продажи
периодики.
- Как вам удается продавать газеты в эпоху засилья
интернет-технологий?
- Мы все время держали хороший ритм, все вошло в систему,
отработано – это наша неотъемлемая задача. И сегодня на почте продаются и
газеты, и журналы, книжная и календарная продукция.
- Современные службы доставки упразднили монополию
почтового ведомства в сфере логистики. Это сильно мешает?
- Службы доставки – да, это наши конкуренты, но только в
крупных городах. Коммерческим структурам не выгодно идти в глубинку, и тут у
нас конкурентов нет. А для среднего и старшего поколения почта – особенно в
сельской местности – жизненно важный центр.
- Насколько глубоко проникли в почтовую деятельность
современные технологии?
- Телекоммуникации используются даже в тех наших услугах,
которые испокон века являются почтовыми. Как быстрее отправить посылку или
бандероль? Можно, сидя дома, зарегистрироваться в личном кабинете в интернете и
все оформить. Почтовому отправлению присваивается номер, вы приходите в
отделение связи, называете этот номер – и мы быстро принимаем.
Давно реализован проект вручения отправления по простой
электронной подписи. Проще говоря, по смс. Получателю не надо заполнять на
почте извещение, предъявлять паспорт. Единожды – либо в личном кабинете, либо в
отделении связи – надо оформить заявление, дав свое согласие на эту простую
цифровую подпись. Дальше клиент приходит на почту, называет номер почтового
отправления, оператор находит его в компьютере, клиент получает на телефон
сообщение, диктует код – и получает свою посылку.
Давным-давно существует услуга отслеживания посылки по
номеру – через интернет, и оформление онлайн-подписки, и заказ доставки на дом,
чтоб не посещать почтовое отделение, а также запись на обслуживание: человек
может выбрать удобное для себя время. Пожилые люди могут позвонить по
бесплатному телефону: 8-800-100-000 и заказать доставку пенсии на дом, а также
прием коммунальных платежей почтальоном на дому.
- Галина Владимировна, вы можете назвать лучших
сотрудников?
- У нас все – лучшие. В Гатчине и районе – 51 почтовое
отделение, в каждом отделении – свой руководитель. Всего в нашем почтамте
больше 400 сотрудников. 170 из них – почтальоны. Все периодически получают
награды и поощрения. В этот раз в честь Дня российской почты было награждено
семь человек. Помимо вышеназванных, почетной грамотой Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ отметили начальника участка Елену
Высотину. Почетными грамотами УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области
наградили руководителя группы эксплуатации Анастасию Чаплыгину и
оператора-делопроизводителя Ирину Малевскую. Благодарность Гатчинского почтамта
получила начальник кассы Виктория Солонникова.
- Насчет «почтальона Печкина» – как работается у вас
представителям сильного пола?
- Мужчина-почтальон – это еще не редкость. Вот почтовый
оператор – да, раритет. В отделении на Аэродроме у нас работает молодой парень
– оператором. И в логистической цепочке на участке обработки почты есть мужчины.
Человек пять почтальонов. Мы очень внимательно относимся к соискателям. Работа
на почте – это большая ответственность, в том числе материальная, а работать с
людьми – вообще непросто. Как-то раз пришел к нам молодой человек – и не
выдержал, уволился. Потому что на почту заходят все категории граждан, и надо
уметь с ними конструктивно общаться…
- Сейчас на почте много вакансий? Кого вы берете на работу?
- В связи с эпидемией многие работники коммерческих
организаций остались не у дел и готовы поменять сферу деятельности. Почтовая
отрасль – стабильна. У нас есть мотивация, система поощрений. Можем предложить
частичную занятость. Это подходит, в частности, молодым мамам с маленькими
детьми. Для молодежи мы тоже являемся интересной компанией: мы берем студентов-заочников
– с официальным трудоустройством, оплатой учебного отпуска и т.д. У нас много
таких ребят работает.
Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех сотрудников почты
с профессиональным праздником. И пожелать, в первую очередь, здоровья,
оптимизма; старайтесь беречь себя, уделять время своим родным и близким. Наших
почтальонов всегда ждут, они участвуют в жизни людей. Мы очень гордимся нашими
сотрудниками. Сложившаяся ситуация показала, что мы умеем работать коллективом
– на передовой.
Я пришла работать как раз в тот период, когда почта стала активно развиваться. Фактически, я стала свидетелем и непосредственным участником серьезных изменений в почтовой отрасли – и искренне рада этому.