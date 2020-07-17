Бесплатные занятия в Приоратском парке

Расписание утверждено до конца лета. Занятия проходят по двум направлениям: комплексные тренировки с Григорием Волковым и тренировки по йоге, стретчингу, барре и воркаут с Верой Ребрик.

Григорий Волков — мастер спорта по плаванию, кандидат педагогических наук, многократный призер и победитель чемпионата России по плаванию среди спортивных организаций. Он успешно тренирует людей разных возрастных и весовых категорий, разного уровня подготовки. Кроме того, методика Григория помогает восстановиться после врожденных и приобретенных травм.

Тренер Григорий Волков проводит тренировки по пятницам с 8.00 до 9.30 для группы 45+, по воскресеньям с 9.00 до 10.30 для группы 18+.

Вера Ребрик — дипломированный хореограф и специалист по йоге. Более 10 лет она занимается различными направлениями, имеет профессиональные сертификаты международного стандарта по йоге, пилатесу, силовым и интервальным классам. Ведет хореографические классы в ведущих учреждениях культуры города Гатчины.

Начало тренировок с Верой Ребрик – 10.00:

- 22, 24 июля, 12, 14 августа – йога,

- 29 июля, 19, августа – воркаут,

- 31 июля, 7, 21 и 28 августа – стретчинг,

- 5 и 26 августа – барре.

Все занятия проводятся бесплатно. Встреча с тренером – у входа в Приоратский дворец.