Бесплатные занятия в Приоратском парке

Расписание
утверждено до конца лета. Занятия проходят по двум направлениям: комплексные
тренировки с Григорием Волковым и тренировки по йоге, стретчингу, барре и
воркаут с Верой Ребрик.
Григорий
Волков — мастер спорта по плаванию, кандидат педагогических наук, многократный
призер и победитель чемпионата России по плаванию среди спортивных организаций.
Он успешно тренирует людей разных возрастных и весовых категорий, разного
уровня подготовки. Кроме того, методика Григория помогает восстановиться после
врожденных и приобретенных травм.
Тренер
Григорий Волков проводит тренировки по пятницам с 8.00 до 9.30 для группы 45+, по
воскресеньям с 9.00 до 10.30 для группы 18+.
Вера
Ребрик — дипломированный хореограф и специалист по йоге. Более 10 лет она
занимается различными направлениями, имеет профессиональные сертификаты
международного стандарта по йоге, пилатесу, силовым и интервальным классам.
Ведет хореографические классы в ведущих учреждениях культуры города Гатчины.
Начало
тренировок с Верой Ребрик – 10.00:
-
22, 24 июля, 12, 14 августа – йога,
-
29 июля, 19, августа – воркаут,
-
31 июля, 7, 21 и 28 августа – стретчинг,
- 5
и 26 августа – барре.
Все
занятия проводятся бесплатно. Встреча с тренером – у входа в Приоратский
дворец.