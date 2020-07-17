Музей авиации дополнит «Аэропарк» Гатчины

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим оценила готовность земельного участка к проведению дальнейших работ.

«Для Гатчины это один из крупнейших проектов благоустройства. Благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений мы получили дополнительное финансирование на его реализацию, но вместе с этим на нас возложены обязательства по четкому соблюдению сроков, поэтому нам необходимо оперативно двигаться вперёд», - отметила Людмила Нещадим.

Один из инвесторов проекта «Аэропарк» Геннадий Панев добавил, что в настоящий момент проведены подготовительные работы, выровнена территория, вывозится мусор, готовится детальный проект по наполнению территории музея.