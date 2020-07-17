Музей авиации дополнит «Аэропарк» Гатчины

Глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим оценила готовность земельного
участка к проведению дальнейших работ.
«Для
Гатчины это один из крупнейших проектов благоустройства. Благодаря победе во
Всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических
поселений мы получили дополнительное финансирование на его реализацию, но
вместе с этим на нас возложены обязательства по четкому соблюдению сроков,
поэтому нам необходимо оперативно двигаться вперёд», - отметила Людмила
Нещадим.
Один
из инвесторов проекта «Аэропарк» Геннадий Панев добавил, что в настоящий момент
проведены подготовительные работы, выровнена территория, вывозится мусор,
готовится детальный проект по наполнению территории музея.