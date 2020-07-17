В Коммунаре сотрудники вневедомственной охраны нашли двух потерявшихся детей

В 17:20 в центр оперативного управления МОВО по Гатчинскому району Ленинградской области поступила информация о том, что около 14 часов в садоводстве «Березовая роща» 6-летняя девочка пошла в гости к проживающей по соседству 8-летней подруге, после чего они вместе ушли гулять и домой не вернулись. Приметы детей были переданы всем дежурным нарядам.

Наряд вневедомственной охраны, работая по «горячим» следам, около одного из домов на Ленинградском шоссе в городе Коммунаре обнаружил схожих по приметам девочек, которые шли по улице одни без присмотра взрослых. В ходе общения с сотрудниками Росгвардии дети рассказали, что живут в садоводстве «Березовая роща» и потерялись во время прогулки. Как выяснилось позже, дети прошли около 10 километров.

Сержант полиции Виталий Федотов и прапорщик полиции Дмитрий Провашинский передали потерявшихся девочек сотрудникам 104 отдела полиции. Родители, ранее обратившиеся с заявлением о пропаже детей, были извещены о местонахождении их дочерей и вызваны в территориальный отдел полиции.

Благодаря своевременному обращению родителей в правоохранительные органы, а также оперативности и грамотным действиям сотрудников вневедомственной охраны удалось избежать возможных более серьезных последствий происшествия, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО.

Фото предоставлено пресс-службой вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО