В Коммунаре сотрудники вневедомственной охраны нашли двух потерявшихся детей

В 17:20 в центр
оперативного управления МОВО по Гатчинскому району Ленинградской области
поступила информация о том, что около 14 часов в садоводстве «Березовая роща»
6-летняя девочка пошла в гости к проживающей по соседству 8-летней подруге,
после чего они вместе ушли гулять и домой не вернулись. Приметы детей были
переданы всем дежурным нарядам.
Наряд вневедомственной
охраны, работая по «горячим» следам, около одного из домов на Ленинградском
шоссе в городе Коммунаре обнаружил схожих по приметам девочек, которые шли по
улице одни без присмотра взрослых. В ходе общения с сотрудниками Росгвардии
дети рассказали, что живут в садоводстве «Березовая роща» и потерялись во время
прогулки. Как выяснилось позже, дети прошли около 10 километров.
Сержант полиции Виталий
Федотов и прапорщик полиции Дмитрий Провашинский передали потерявшихся девочек
сотрудникам 104 отдела полиции. Родители, ранее обратившиеся с заявлением о
пропаже детей, были извещены о местонахождении их дочерей и вызваны в
территориальный отдел полиции.
Благодаря своевременному
обращению родителей в правоохранительные органы, а также оперативности и
грамотным действиям сотрудников вневедомственной охраны удалось избежать
возможных более серьезных последствий происшествия, сообщает пресс-служба вневедомственной
охраны по г. СПб и ЛО.
Фото предоставлено
пресс-службой вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО