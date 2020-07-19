Новые случаи коронавируса в Гатчинском районе

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за два минувших дня подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+5)

- Сиверский (+1)

- Коммунар (+2)

- Большое Рейзино (+1)

- Семрино (+1)

- Орлино (+1)

- Ивановка (Пудостьское поселение) (+2)

- Большие Колпаны (+1)

- Сусанино (+1)

Таким образом, в целом по Гатчинскому району на 19 июля число зарегистрированных COVID-пациентов достигло 1574 человек, поправились из числа заболевших гатчинцев 1247 человек, зарегистрировано 15 летальных исходов.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 19 июля коронавирусная инфекция диагностирована у 5360 человек, 3952 поправились, 46 умерли.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 616 человек (выздоровели 536),

- п. Сиверский – 98 человек (выздоровели 82),

- п. Вырица, г. Коммунар – по 96 человек,

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 54 человека (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 49 человек (выздоровели 29),

- п. Пудость – 27 человек (выздоровели 15),

- п. Дружная Горка, д. Малое Верево – по 26 человек,

- д. Лампово – 25 человека (выздоровел 21),

- д. Большие Колпаны – 23 человека (выздоровели 9),

- д. Сяськелево – 20 человек (выздоровели 13),

- п. Терволово – 16 человек (выздоровели 11),

- п. Войсковицы, д. Пудомяги, п. Елизаветино, д. Малые Колпаны – по 14 человек,

- д. Новый Учхоз – 12 человек (выздоровели 5),

- д. Батово, с. Никольское – по 10 человек,

- п. Высокоключевой, д. Белогорка, д. Шпаньково, д. Большое Рейзино – по 9 человек,

- п. Семрино – 8 человек,

- д. Мыза-Ивановка, Лукаши – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково, д. Покровская, Дружноселье, Старосиверская, п. Сусанино – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, с. Рождествено, п. Суйда, д. Жабино – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Выра, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское) – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Тойворово, п. Торфяное, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, Кобралово, д. Орлино – по 3 человека,

- п. Дивенский, Тихковицы, Новосиверская, д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Пригородный, Сокколово, Большое Сергелево – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Алапурская, Вайя, Зайцево, Вярлево, д. Никольское, Алексеевка - по 1 человеку.