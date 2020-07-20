Два новых заездных «кармана» для автобусов появится в Гатчине

Первый
- устройство заездного кармана для остановки общественного транспорта по ул.
Радищева между д. 26 и д. 30а (недалеко от перекрестка с ул. Чехова у платформы
Татьянино).
Второй
- устройство заездного кармана для остановки общественного транспорта по ул.
Хохлова напротив д. 13-15 по четной стороне. Жители микрорайона неоднократно
просили сделать здесь остановку, так как в настоящее время автобус
останавливается прямо на проезде у магазина «Магнит».
Третий
- ремонт участка тротуара по ул. Хохлова по четной стороне. Предполагается
ремонт тротуара от дома № 2 по ул. Хохлова и до его пересечения с ул.
Подрядчикова (напротив домов 13 и 15 по ул. Хохлова)
Четвертый
– ремонт пешеходной дорожки вдоль домов 19 и 21 по ул. Рощинской.
В бюджете г. Гатчины на выполнение данных работ предусмотрено 2,087 млн рублей. Аукцион
должен состояться 24 июля. На выполнение работ победителю аукциона отводится 90
дней с момента заключения контракта.