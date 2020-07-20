«Море волнуется — раз!»: играем вместе с «Дружинушкой»!

Нынешнее лето, увы, не подарило нам и нашим детям долгожданную свободу перемещения в самых разных отпускных и каникулярных направлениях. Но как усидишь дома, особенно когда под твоими окнами вдруг заиграет веселая музыка и зазвучат детские голоса?

Каждый вторник и четверг по нашим дворам и детским площадкам снова путешествует команда веселых и находчивых юношей и девушек из клуба «ТИМ» Гатчинского Дворца молодежи. На это лето ребята подобрали игры морской тематики и на встречу со своими маленькими друзьями приходят в тельняшках.

- Мы долго плавали по морям — в течение целых десяти месяцев, - рассказывает собравшимся вокруг волонтеров ребятишкам «капитан» «Дружинушки». - Привезли для вас много новых интересных игр.

Для начала волонтеры предложили ребятам «покрутить штурвал», сделав своего рода зарядку. Потом начались подвижные игры. В этот день в гости к «Дружинушке» пришло довольно много ребятишек — двор у дома 39 по улице Володарского, где проходила игра, большой и просторный. Играли в «рыбака и рыбку», в «съедобное-несъедобное», в «карасей и щуку» и многие другие веселые игры. Как говорят волонтеры, особенно детям нравится старая, хорошо всем знакомая игра «Море волнуется — раз!»

Как говорит «капитан» команды, главный специалист по работе с молодежью ГДМ Ирина Булычева, на игру выходят не только дети из близлежащих дворов. Некоторые семьи с малышами «дрейфуют» по городу за «Дружинушкой», отслеживая маршрут «корабля» по выложенному в интернете расписанию. Среди ребят резвится шестилетняя Анечка. В гости к волонтерам ГДМ она приходит со своей мамой уже не в первый раз.

- Моя дочка очень общительная, ей нравится участвовать в разных играх и конкурсах, - говорит Юлия, мама Ани. - У нас во дворе, к сожалению, все дети разъехались, поэтому мы стараемся каждый раз присоединиться к «Дружинушке».

Но вот морское путешествие закончено, «корабль» с веселыми моряками прибывает в родной «порт». Между прочим, каждый из них уйдет домой не с пустыми руками, а сертификатом об участии и сладкими призами.

Спешите встретиться и поиграть с «моряками» из ГДМ, пока не закончилось лето!

Игровая программа «Дружинушки» проходит каждый вторник и четверг с 16 до 17 часов по следующим адресам:

Июль:

21 июля — Рощинская, 15;

23 июля - К. Подрядчикова, 24;

28 июля — Володарского, 34;

30 июля — Хохлова, 8.

Август:

4 августа — Володарского, 39;

6 августа - К. Маркса, 14;

11 августа — Хохлова, 8;

13 августа — Гагарина, 3;

18 августа — Киргетова, 23;

20 августа - Л. Шмидта, 3;

25 августа — Рощинская, 15;

27 августа - пл. Юность.

Веселая «Дружинушка» Гатчинского Дворца молодежи готова играть с вашими детьми в любую погоду, кроме проливного дождя!

Юлия Лысанюк