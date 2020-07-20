«Море волнуется — раз!»: играем вместе с «Дружинушкой»!

Нынешнее
лето, увы, не подарило нам и нашим детям долгожданную свободу перемещения в
самых разных отпускных и каникулярных направлениях. Но как усидишь дома,
особенно когда под твоими окнами вдруг заиграет веселая музыка и зазвучат
детские голоса?
Каждый
вторник и четверг по нашим дворам и детским площадкам снова путешествует
команда веселых и находчивых юношей и девушек из клуба «ТИМ» Гатчинского Дворца
молодежи. На это лето ребята подобрали игры морской тематики и на встречу со
своими маленькими друзьями приходят в тельняшках.
-
Мы долго плавали по морям — в течение целых десяти месяцев, - рассказывает
собравшимся вокруг волонтеров ребятишкам «капитан» «Дружинушки». - Привезли для
вас много новых интересных игр.
Для
начала волонтеры предложили ребятам «покрутить штурвал», сделав своего рода
зарядку. Потом начались подвижные
игры. В этот день в гости к «Дружинушке» пришло довольно много ребятишек — двор
у дома 39 по улице Володарского, где проходила игра, большой и просторный.
Играли в «рыбака и рыбку», в «съедобное-несъедобное», в «карасей и щуку» и
многие другие веселые игры. Как говорят волонтеры, особенно детям нравится
старая, хорошо всем знакомая игра «Море волнуется — раз!»
Как
говорит «капитан» команды, главный специалист по работе с молодежью ГДМ Ирина
Булычева, на игру выходят не только дети из близлежащих дворов. Некоторые семьи
с малышами «дрейфуют» по городу за «Дружинушкой», отслеживая маршрут «корабля»
по выложенному в интернете расписанию. Среди ребят резвится шестилетняя Анечка.
В гости к волонтерам ГДМ она приходит со своей мамой уже не в первый раз.
-
Моя дочка очень общительная, ей нравится участвовать в разных играх и
конкурсах, - говорит Юлия, мама Ани. - У нас во дворе, к сожалению, все дети
разъехались, поэтому мы стараемся каждый раз присоединиться к «Дружинушке».
Но
вот морское путешествие закончено, «корабль» с веселыми моряками прибывает в
родной «порт». Между прочим, каждый из них уйдет домой не с пустыми руками, а
сертификатом об участии и сладкими призами.
Спешите
встретиться и поиграть с «моряками» из ГДМ, пока не закончилось лето!
Игровая
программа «Дружинушки» проходит каждый вторник и четверг с 16 до 17 часов по
следующим адресам:
Июль:
21 июля — Рощинская, 15;
23 июля - К. Подрядчикова, 24;
28 июля — Володарского, 34;
30 июля — Хохлова, 8.
Август:
4 августа — Володарского, 39;
6 августа - К. Маркса, 14;
11 августа — Хохлова, 8;
13 августа — Гагарина, 3;
18 августа — Киргетова, 23;
20 августа - Л. Шмидта, 3;
25 августа — Рощинская, 15;
27 августа - пл. Юность.
Веселая
«Дружинушка» Гатчинского Дворца молодежи готова играть с вашими детьми в любую
погоду, кроме проливного дождя!
Юлия Лысанюк