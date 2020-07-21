Стадион «Спартак» в Гатчине обновляется

На этой неделе подрядчик приступил к демонтажу существующих ветхих сооружений и ограждению строительной площадки.

Обновленный стадион будет оборудован футбольным полем с искусственным покрытием, сектором для толкания ядра с набивным покрытием, трибуной на 740 зрителей.

Под трибунами и в отдельно стоящем модульном здании разместятся спортивные залы, удобные раздевалки и душевые, а также отдельные помещения для тренерского состава и судей. Таким образом, обновленный стадион «Спартак» сможет принимать соревнования и станет площадкой для ежедневных тренировок спортсменов и любителей физкультуры.

Заказчиком проектирования и строительства выступает администрация Гатчинского района. Из областного и муниципального бюджетов на реконструкцию стадиона выделено 213 млн рублей.