Стадион «Спартак» в Гатчине обновляется

На этой неделе подрядчик
приступил к демонтажу существующих ветхих сооружений и ограждению строительной
площадки.
Обновленный стадион будет
оборудован футбольным полем с искусственным покрытием, сектором для толкания
ядра с набивным покрытием, трибуной на 740 зрителей.
Под трибунами и в
отдельно стоящем модульном здании разместятся спортивные залы, удобные
раздевалки и душевые, а также отдельные помещения для тренерского состава и
судей. Таким образом, обновленный стадион «Спартак» сможет принимать
соревнования и станет площадкой для ежедневных тренировок спортсменов и
любителей физкультуры.
Заказчиком проектирования
и строительства выступает администрация Гатчинского района. Из областного и
муниципального бюджетов на реконструкцию стадиона выделено 213 млн рублей.