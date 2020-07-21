Трудовая смена начинается с... градусника

К работе на благо города готовы!

В этом году, в связи с эпидемиологической ситуацией, трудовые молодежные бригады ГДМ вышли на работу гораздо позже, чем обычно.

- Мы приступили к трудовой деятельности только 2 июля, - говорит директор Гатчинского Дворца молодежи Виктория Чернова. - Заявок на трудоустройство подростков было, как всегда, много. В этом году было принято решение закрывать прием документов раньше, чем обычно. Мы принимаем документы всего одну неделю, потому что должны успеть обработать все заявки. Очень много бумажной работы: на каждого ребенка оформляется пакет документов, а в этом году на наши плечи легли еще и медкомиссия, и заказ зарплатной карточки. С каждым подростком проводится вводный инструктаж, что тоже требует подготовки и времени. После отбора в трудовую бригаду для подростков организуется осмотр медицинской комиссией для оформления справки. Спасибо огромное заместителю главного врача по детству Гатчинской КМБ Римме Цветковой, которая помогает нам с проведением медицинского осмотра и получением справок.

В июле трудятся 108 подростков, объединенных в одиннадцать бригад,

- Чтобы исключить массовость, собирали отдельно каждую из одиннадцати бригад, беседовали с ними. Тем не менее, мы очень рады, что бригады, наконец, приступили к работам. Ребята имеют возможность поработать, заработать и, конечно же, пообщаться, - рассказала Виктория Сергеевна.

В этом году оклад у подростков составляет 12800 рублей в месяц. Большая часть этих денег выплачивается из городского и районного бюджетов, часть – Гатчинским Центром занятости. Частичное финансирование обеспечивают областные гранты. Деньги для ребят немаленькие, да и домашнему бюджету хорошее подспорье.

Боец трудовой бригады Константин Синицын учится на втором курсе колледжа.

- Мне здесь все нравится — новые знакомства, возможность заработать деньги, - признается он. - Первую зарплату собираюсь потратить на форму для страйкбола — это мое хобби.

С 3 по 7 августа планируется прием заявок в трудовые подростковые бригады на сентябрь.

- Всего у нас будет организовано 30 мест, - говорит Виктория Чернова. - Мы по-прежнему оставляем за собой право закрыть прием документов раньше, как только наберем нужное количество заявок, поскольку желающих много.

Набор документов стандартный – паспорт подростка с регистрацией, ИНН, СНИЛС. Также могут потребоваться документ, подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолетнего (свидетельство о рождении ребенка или свидетельство об усыновлении); акт органа опеки и попечительства. Если есть, подаются документы, подтверждающие статус семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации или направление из ОДН или КДН Гатчинского района.

Ребята в этом году работают в две смены — утром и после обеда — по четыре часа каждая. Требования к санитарной безопасности такие же, как и везде — измерение температуры каждому перед работой, обязательное ношение медицинских масок, обработка рук антисептиком.

- Ребятам, конечно, очень тяжело в масках работать, особенно на улице, - говорит Виктория Чернова. - Но что поделать... Маски и дезинфицирующие средства в нужных количествах у нас есть. Слава богу, у нас все здоровы, с начала трудового месяца не было никаких жалоб.

С утра ребята приходят в сквер «Сирень» на перекличку. Общий сбор этим летом не проводится: каждая бригада собирается отдельно вместе со своим руководителем. Подросткам измеряют температуру и дают рабочую разнарядку на текущий день. Потом бригады расходятся по адресам. Ребята работают в городе, на улицах, по заявкам управления благоустройства и дорожного хозяйства (УБДХ), по уже сложившейся традиции помогают фонду «Теплый дом».

Алёна Михайлова (9-й класс гимназии им. Ушинского) участвует в трудовых бригадах впервые.

- Хотелось помочь городу, да и опыт на будущее получить, - говорит она. - Нашла себе здесь новых друзей и очень рада новым знакомствам и общению. Радует, что после дистанционного обучения можно хоть куда-то выйти и что-то делать.

В этом году трудовые бригады ГДМ сотрудничают с реабилитационным центром для детей и подростков «Дарина», помогая с благоустройством двора после ремонта. Ребята сажают цветы на территории центра, а в перерывах играют с ребятишками, чему те несказанно рады.

- Мы сейчас помогаем экологическому движению «Раздельный сбор мусора», - говорит Виктория Чернова. - Будем разбирать и сортировать крышечки (акция «Добрая крышечка»). Всего собрано пятнадцать мешков крышек — думаю, за один день мы управимся...

Губернаторский отряд

В августе при ГДМ традиционно будет работать губернаторский молодежный трудовой отряд.

- В этом году мы набираем в отряд 50 человек, - говорит Виктория Чернова. - Это наш актив, это ребята, которые весь год активно участвовали в жизни города, во всех наших мероприятиях, в волонтерском движении, наши студийцы. Ребята приходят к нам на целый день. С утра отправляются на работу, а затем, после обеда, активно участвуют в досуговых мероприятиях и программах ГДМ.

В этом году Гатчинский Дворец молодежи готовится к своему 20-летнему юбилею, который планируют отметить 29 августа. Ребята из губернаторского отряда начнут подготовку творческих номеров и различных сюрпризов к этому дню.

- Надеемся, что в этом году пройдет межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога 2020», в котором мы обязательно примем участие, - говорит Виктория Сергеевна.

Помимо губернаторского отряда в августе будет организована вечерняя трудовая смена, в которой будут участвовать подростки, у которых не получилось поработать в трудовых бригадах в мае. А это еще 30 дополнительных рабочих мест.

Самоизоляция — не приговор!

...Хотя она, конечно, заставила педагогов ГДМ изменить план намеченных ими мероприятий.

- Конечно, нам тяжело было работать в таком формате, - признается Виктория Чернова. - Ребята только привыкли к тому, что двери в ГДМ открыты для них всегда, что здесь их ждет много интересных проектов и занятий. Все-таки формат онлайн-общения — это не совсем то, что нужно молодежи. Тем не менее, работа продолжалась. Руководители всех студий ГДМ старались поддерживать взаимосвязь с подростками, давали им какие-то задания, проводили конкурсы и тестирования... Нам пришлось осваивать удаленную работу, причем многие из наших онлайн-проектов пользовались большим успехом у подростков. Большую аудиторию, например, собирали онлайн-занятия по йоге, мастер-класс по изготовлению георгиевской ленточки. Мы смогли выпустить в апреле нашу газету «Взгляд молодежи», готовимся сделать еще один ее выпуск в августе.

В условиях ограничений по коронавирусу в июне в ГДМ прошел тематический профориентационный курс «Вектор роста». Ребята занимались небольшими группами, исключительно на улице. За три недели они узнали для себя много новой и полезной информации, которая пригодится им в будущей жизни. Следующий курс «Закулисье лета» будет посвящен 20-летию ГДМ и 115-летию Нобелевского лауреата Михаила Шолохова. Ребят ждут актерские тренинги, фото-квест, подготовка номера для выступления, участие в международном литературно-музыкальном онлайн-марафоне «Судьба человека. Живая книга».

- Буквально на днях вышло постановление о том, что в августе в «красной зоне» по коронавирусу (в которую пока входит и Гатчинский район) будет разрешено проводить уличные мероприятия, - говорит Виктория Сергеевна. - Мероприятия можно будет проводить и в помещениях, исходя из расчета один человек на четыре квадратных метра. В нашем конференц-зале при таких условиях можно будет разместить около двадцати пяти человек, так что, возможно, мы сможем уже собираться и в зале. Поэтому сейчас мы находимся на стадии пересмотра наших планов, и я очень надеюсь, что наш второй тематический курс «Закулисье лета» пройдет в помещении.



