Трудовая смена начинается с... градусника

К
работе на благо города готовы!
В этом году, в связи с
эпидемиологической ситуацией, трудовые молодежные бригады ГДМ вышли на работу
гораздо позже, чем обычно.
- Мы приступили к
трудовой деятельности только 2 июля, - говорит директор Гатчинского Дворца
молодежи Виктория Чернова. - Заявок на трудоустройство подростков было, как
всегда, много. В этом году было принято решение закрывать прием документов
раньше, чем обычно. Мы принимаем документы всего одну неделю, потому что должны
успеть обработать все заявки. Очень много бумажной работы: на каждого ребенка
оформляется пакет документов, а в этом году на наши плечи легли еще и
медкомиссия, и заказ зарплатной карточки. С каждым подростком проводится
вводный инструктаж, что тоже требует подготовки и времени. После отбора в трудовую
бригаду для подростков организуется осмотр медицинской комиссией для оформления
справки. Спасибо огромное заместителю главного врача по детству Гатчинской КМБ
Римме Цветковой, которая помогает нам с проведением медицинского осмотра и
получением справок.
В июле трудятся 108
подростков, объединенных в одиннадцать бригад,
- Чтобы исключить
массовость, собирали отдельно каждую из одиннадцати бригад, беседовали с ними.
Тем не менее, мы очень рады, что бригады, наконец, приступили к работам. Ребята
имеют возможность поработать, заработать и, конечно же, пообщаться, -
рассказала Виктория Сергеевна.
В этом году оклад у
подростков составляет 12800 рублей в месяц. Большая часть этих денег
выплачивается из городского и районного бюджетов, часть – Гатчинским Центром занятости.
Частичное финансирование обеспечивают областные гранты. Деньги для ребят
немаленькие, да и домашнему бюджету хорошее подспорье.
Боец
трудовой бригады Константин Синицын учится на втором курсе колледжа.
- Мне здесь все нравится
— новые знакомства, возможность заработать деньги, - признается он. - Первую
зарплату собираюсь потратить на форму для страйкбола — это мое хобби.
С 3 по 7 августа
планируется прием заявок в трудовые подростковые бригады на сентябрь.
- Всего у нас будет
организовано 30 мест, - говорит Виктория Чернова. - Мы по-прежнему оставляем за
собой право закрыть прием документов раньше, как только наберем нужное
количество заявок, поскольку желающих много.
Набор документов
стандартный – паспорт подростка с регистрацией, ИНН, СНИЛС. Также могут
потребоваться документ, подтверждающий полномочия законного представителя
несовершеннолетнего (свидетельство о рождении ребенка или свидетельство об
усыновлении); акт органа опеки и попечительства. Если есть, подаются документы,
подтверждающие статус семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации или
направление из ОДН или КДН Гатчинского района.
Ребята в этом году
работают в две смены — утром и после обеда — по четыре часа каждая. Требования
к санитарной безопасности такие же, как и везде — измерение температуры каждому
перед работой, обязательное ношение медицинских масок, обработка рук антисептиком.
- Ребятам, конечно, очень
тяжело в масках работать, особенно на улице, - говорит Виктория Чернова. - Но
что поделать... Маски и дезинфицирующие средства в нужных количествах у нас
есть. Слава богу, у нас все здоровы, с начала трудового месяца не было никаких
жалоб.
С утра ребята приходят в
сквер «Сирень» на перекличку. Общий сбор этим летом не проводится: каждая
бригада собирается отдельно вместе со своим руководителем. Подросткам измеряют
температуру и дают рабочую разнарядку на текущий день. Потом бригады расходятся
по адресам. Ребята работают в городе, на улицах, по заявкам управления
благоустройства и дорожного хозяйства (УБДХ), по уже сложившейся традиции
помогают фонду «Теплый дом».
Алёна
Михайлова (9-й класс гимназии им. Ушинского) участвует в трудовых бригадах
впервые.
- Хотелось помочь городу,
да и опыт на будущее получить, - говорит она. - Нашла себе здесь новых друзей и
очень рада новым знакомствам и общению. Радует, что после дистанционного
обучения можно хоть куда-то выйти и что-то делать.
В этом году трудовые
бригады ГДМ сотрудничают с реабилитационным центром для детей и подростков
«Дарина», помогая с благоустройством двора после ремонта. Ребята сажают цветы
на территории центра, а в перерывах играют с ребятишками, чему те несказанно
рады.
- Мы сейчас помогаем
экологическому движению «Раздельный сбор мусора», - говорит Виктория Чернова. -
Будем разбирать и сортировать крышечки (акция «Добрая крышечка»). Всего собрано
пятнадцать мешков крышек — думаю, за один день мы управимся...
Губернаторский
отряд
В августе при ГДМ
традиционно будет работать губернаторский молодежный трудовой отряд.
- В этом году мы набираем
в отряд 50 человек, - говорит Виктория Чернова. - Это наш актив, это ребята,
которые весь год активно участвовали в жизни города, во всех наших
мероприятиях, в волонтерском движении, наши студийцы. Ребята приходят к нам на
целый день. С утра отправляются на работу, а затем, после обеда, активно
участвуют в досуговых мероприятиях и программах ГДМ.
В этом году Гатчинский
Дворец молодежи готовится к своему 20-летнему юбилею, который планируют
отметить 29 августа. Ребята из губернаторского отряда начнут подготовку
творческих номеров и различных сюрпризов к этому дню.
- Надеемся, что в этом
году пройдет межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного
федерального округа «Ладога 2020», в котором мы обязательно примем участие, -
говорит Виктория Сергеевна.
Помимо губернаторского
отряда в августе будет организована вечерняя трудовая смена, в которой будут
участвовать подростки, у которых не получилось поработать в трудовых бригадах в
мае. А это еще 30 дополнительных рабочих мест.
Самоизоляция
— не приговор!
...Хотя она, конечно,
заставила педагогов ГДМ изменить план намеченных ими мероприятий.
- Конечно, нам тяжело
было работать в таком формате, - признается Виктория Чернова. - Ребята только
привыкли к тому, что двери в ГДМ открыты для них всегда, что здесь их ждет
много интересных проектов и занятий. Все-таки формат онлайн-общения — это не
совсем то, что нужно молодежи. Тем не менее, работа продолжалась. Руководители
всех студий ГДМ старались поддерживать взаимосвязь с подростками, давали им
какие-то задания, проводили конкурсы и тестирования... Нам пришлось осваивать
удаленную работу, причем многие из наших онлайн-проектов пользовались большим
успехом у подростков. Большую аудиторию, например, собирали онлайн-занятия по
йоге, мастер-класс по изготовлению георгиевской ленточки. Мы смогли выпустить в
апреле нашу газету «Взгляд молодежи», готовимся сделать еще один ее выпуск в августе.
В условиях ограничений по
коронавирусу в июне в ГДМ прошел тематический профориентационный курс «Вектор
роста». Ребята занимались небольшими группами, исключительно на улице. За три
недели они узнали для себя много новой и полезной информации, которая
пригодится им в будущей жизни. Следующий курс «Закулисье лета» будет посвящен
20-летию ГДМ и 115-летию Нобелевского лауреата Михаила Шолохова. Ребят ждут
актерские тренинги, фото-квест, подготовка номера для выступления, участие в
международном литературно-музыкальном онлайн-марафоне «Судьба человека. Живая
книга».
- Буквально на днях вышло
постановление о том, что в августе в «красной зоне» по коронавирусу (в которую
пока входит и Гатчинский район) будет разрешено проводить уличные мероприятия,
- говорит Виктория Сергеевна. - Мероприятия можно будет проводить и в
помещениях, исходя из расчета один человек на четыре квадратных метра. В нашем
конференц-зале при таких условиях можно будет разместить около двадцати пяти
человек, так что, возможно, мы сможем уже собираться и в зале. Поэтому сейчас
мы находимся на стадии пересмотра наших планов, и я очень надеюсь, что наш
второй тематический курс «Закулисье лета» пройдет в помещении.