«Бытовуха» молодеет?

«Бытовуха» молодеет?

Молодая девушка ударила своего парня ножом в грудь. Теперь пострадавший на больничной койке, барышня под следствием.

Рубрики : Криминал     22 Jul 2020

19-го июля в четыре утра в Гатчинскую больницу из квартиры на улице Гагарина был доставлен «скорой помощью» 23-летний мужчина с проникающим ранением грудной клетки и в алкогольном опьянении. Пациента поместили на хирургию в состоянии средней тяжести. Выяснилось, что ранение он получил от руки своей 20-летней сожительницы Анастасии С.

Полицейские задержали подозреваемую. Гражданка С. – не работающая, не судимая – находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего с применением оружия.

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