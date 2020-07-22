«Бытовуха» молодеет?

19-го июля в четыре утра
в Гатчинскую больницу из квартиры на улице Гагарина был доставлен «скорой
помощью» 23-летний мужчина с проникающим ранением грудной клетки и в
алкогольном опьянении. Пациента поместили на хирургию в состоянии средней
тяжести. Выяснилось, что ранение он получил от руки своей 20-летней
сожительницы Анастасии С.
Полицейские задержали
подозреваемую. Гражданка С. – не работающая, не судимая – находится под
подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ:
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего с применением оружия.