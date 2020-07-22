«Бытовуха» молодеет?

19-го июля в четыре утра в Гатчинскую больницу из квартиры на улице Гагарина был доставлен «скорой помощью» 23-летний мужчина с проникающим ранением грудной клетки и в алкогольном опьянении. Пациента поместили на хирургию в состоянии средней тяжести. Выяснилось, что ранение он получил от руки своей 20-летней сожительницы Анастасии С.

Полицейские задержали подозреваемую. Гражданка С. – не работающая, не судимая – находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего с применением оружия.