Да здравствует мыло душистое!..

- Гатчина продолжает оставаться в «красной зоне», но люди с чувством внутреннего самосохранения относятся с пониманием к ограничениям, введенным Роспотребназором, проявляя в общественных местах твердую самодисциплину, - рассказывает заведующая бань, входящих в МУП ЖКХ г. Гатчины, Александра Владимировна Жарковская. - Поскольку снятие всех ограничений по работе бань в Ленинградской области произошло с 16 июля молниеносно, первое, что мы открыли – это индивидуальные душевые. Они у нас были подготовлены, и достаточно просто было перевести их на режим, соответствующий требованиям Роспотребнадзора для работы в такой сложный период. Одновременно с этим мы начали готовить и помещения моечных отделений, ввели предварительную запись.

В городской бане на улице Леонова общие моечные отделения открываются 23 июля, в Мариенбурге на ул. Рысева – с 24 июля.

Городская баня встречает посетителей обновленной входной зоной. Качественно преобразились душевые и сауна. Чисто, светло и удобно. От прежнего облика сохранились декоративные панно на банную тему, так полюбившиеся постоянным посетителям.

Как диктует время, на стенах – правила профилактики новой коронавирусной инфекции. На пол нанесена разметка, напоминающая о соблюдении социальной дистанции. Скамейки в фойе убраны, чтобы здесь никто не задерживался. На столике – дезинфицирующие средства, журналы записи и журналы измерения температуры.

Рабочий день сотрудников бани тоже начинается с градусника. Журнал здоровья подчиненных ведет бригадир. Получив допуск к работе, сотрудники проводят подготовку помещений, протирая все предметы, которых касаются посетители, специальной жидкостью. Дезинфекция производится в течение всего рабочего дня, помимо плановой генеральной уборки.

В 13.45 баня принимает первых посетителей, они расходятся по душевым кабинкам или поднимаются на второй этаж в общее отделение, по сеансам. Там - 40 посадочных мест, в раздевалке - 60 шкафчиков. В парилке может находиться не более 10 человек. Все продумано так, чтобы люди нигде не скапливались: один выходит – другой заходит.

Во всем остальном работа бани не изменилась. Льготные талоны на посещение действительны.

Предварительная запись производится в будние дни в часы работы бани по телефонам: 8(81371) 934-36 – в баню на ул. Леонова, 8(81371) 553-84 – в баню на ул. Рысева. По техническим причинам два дня, 20 и 21 августа, баня на ул. Леонова работать не будет из-за планового ремонта в котельной, который проводит предприятие «Тепловые сети». Записи на эти дни нет.

Парикмахерская и прачечная в бане тоже работают, на радость постоянным клиентам. Запись проходит по телефонам: 8(81371) 934-36 с 13 до 20 часов – в парикмахерскую; 8(81371) 9-94-15 с 12 до 21 часа – в прачечную.



