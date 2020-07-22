Да здравствует мыло душистое!..

- Гатчина продолжает
оставаться в «красной зоне», но люди с чувством внутреннего самосохранения
относятся с пониманием к ограничениям, введенным Роспотребназором, проявляя в
общественных местах твердую самодисциплину, - рассказывает заведующая бань,
входящих в МУП ЖКХ г. Гатчины, Александра Владимировна Жарковская. - Поскольку
снятие всех ограничений по работе бань в Ленинградской области произошло с 16
июля молниеносно, первое, что мы открыли – это индивидуальные душевые. Они у
нас были подготовлены, и достаточно просто было перевести их на режим,
соответствующий требованиям Роспотребнадзора для работы в такой сложный период.
Одновременно с этим мы начали готовить и помещения моечных отделений, ввели
предварительную запись.
В городской бане на улице
Леонова общие моечные отделения открываются 23 июля, в Мариенбурге на ул.
Рысева – с 24 июля.
Городская баня встречает
посетителей обновленной входной зоной. Качественно преобразились душевые и
сауна. Чисто, светло и удобно. От прежнего облика сохранились декоративные
панно на банную тему, так полюбившиеся постоянным посетителям.
Как диктует время, на
стенах – правила профилактики новой коронавирусной инфекции. На пол нанесена
разметка, напоминающая о соблюдении социальной дистанции. Скамейки в фойе
убраны, чтобы здесь никто не задерживался. На столике – дезинфицирующие
средства, журналы записи и журналы измерения температуры.
Рабочий день сотрудников
бани тоже начинается с градусника. Журнал здоровья подчиненных ведет бригадир.
Получив допуск к работе, сотрудники проводят подготовку помещений, протирая все
предметы, которых касаются посетители, специальной жидкостью. Дезинфекция
производится в течение всего рабочего дня, помимо плановой генеральной уборки.
В 13.45 баня принимает
первых посетителей, они расходятся по душевым кабинкам или поднимаются на
второй этаж в общее отделение, по сеансам. Там - 40 посадочных мест, в
раздевалке - 60 шкафчиков. В парилке может находиться не более 10 человек. Все
продумано так, чтобы люди нигде не скапливались: один выходит – другой заходит.
Во всем остальном работа
бани не изменилась. Льготные талоны на посещение действительны.
Предварительная запись
производится в будние дни в часы работы бани по телефонам: 8(81371) 934-36 – в
баню на ул. Леонова, 8(81371) 553-84 – в баню на ул. Рысева. По техническим
причинам два дня, 20 и 21 августа, баня на ул. Леонова работать не будет из-за
планового ремонта в котельной, который проводит предприятие «Тепловые сети».
Записи на эти дни нет.
Парикмахерская и
прачечная в бане тоже работают, на радость постоянным клиентам. Запись проходит
по телефонам: 8(81371) 934-36 с 13 до 20 часов – в парикмахерскую; 8(81371)
9-94-15 с 12 до 21 часа – в прачечную.