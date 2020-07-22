На улице Чехова строится новая спортплощадка

В следующем году на пересечении улиц Волкова и Чехова, возле дома № 1 к.4 по улице Волкова, согласно проектной документации, откроется одна из них.

В настоящее время территория очищена и выровнена. Паспорт объекта информирует, что производитель работ - ООО «БАРС», заказчик - администрация Гатчинского муниципального района.

Общая стоимость работ составляет 16,26 млн рублей. Деньги выделяются из местного бюджета в два этапа: в 2020 году исполнитель получит 10,3 млн рублей, в 2021 году - 6 млн рублей.

Как сообщили в спорткомитете, спортивную площадку оборудуют с учетом современных требований, после чего планируют использовать для широкого комплекса самостоятельных тренировок.

По контракту работы должны быть завершены в июне 2021 года.