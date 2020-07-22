На улице Чехова строится новая спортплощадка

В следующем году на пересечении
улиц Волкова и Чехова, возле дома № 1 к.4 по улице Волкова, согласно проектной
документации, откроется одна из них.
В настоящее время
территория очищена и выровнена. Паспорт объекта информирует, что производитель
работ - ООО «БАРС», заказчик - администрация Гатчинского муниципального района.
Общая стоимость работ
составляет 16,26 млн рублей. Деньги выделяются из местного бюджета в два этапа:
в 2020 году исполнитель получит 10,3 млн рублей, в 2021 году - 6 млн рублей.
Как сообщили в
спорткомитете, спортивную площадку оборудуют с учетом современных требований,
после чего планируют использовать для широкого комплекса самостоятельных
тренировок.
По контракту работы
должны быть завершены в июне 2021 года.