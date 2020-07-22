Новые случаи коронавируса в Гатчинском районе

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+2)

- Тайцы (+1)

- Вырица (+1)

- Коммунар (+1)

- Дружная Горка (+5)

- Торфяное (+1)

- Алексеевка (+1)

Таким образом, в целом по Гатчинскому району на 22 июля число зарегистрированных COVID-пациентов достигло 1602 человек, поправились из числа заболевших гатчинцев 1252 человека, зарегистрировано 16 летальных исходов.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 334 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 22 июля коронавирусная инфекция диагностирована у 5493 человек, 3976 поправились, 48 умерли.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 619 человек (выздоровели 537),

- п. Вырица – 99 человек (выздоровели 85),

- п. Сиверский, г. Коммунар – по 98 человек,

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 54 человека (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 50 человек (выздоровели 29),

- п. Дружная Горка – 33 человека (выздоровели 18),

- п. Пудость – 27 человек (выздоровели 15),

- д. Малое Верево, д. Большие Колпаны – по 26 человек,

- д. Лампово – 25 человека (выздоровел 21),

- д. Сяськелево – 20 человек (выздоровели 13),

- п. Терволово, п. Войсковицы – 16 человек,

- д. Пудомяги, п. Елизаветино, д. Малые Колпаны – по 14 человек,

- д. Новый Учхоз – 12 человек (выздоровели 6),

- д. Большое Рейзино – 11 человек (выздоровели 5),

- д. Батово, с. Никольское – по 10 человек,

- п. Высокоключевой, д. Белогорка, д. Шпаньково – по 9 человек,

- п. Семрино – 8 человек,

- д. Мыза-Ивановка, Лукаши – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково, д. Покровская, Дружноселье, Старосиверская, п. Сусанино – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, с. Рождествено, п. Суйда, д. Жабино – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Выра, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, Кобралово, д. Орлино – по 3 человека,

- п. Дивенский, Тихковицы, Новосиверская, д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Пригородный, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Алапурская, Вайя, Зайцево, Вярлево, д. Никольское, Смольково - по 1 человеку.