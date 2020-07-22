С 27 июля в Ленинградской области могут работать все торговые центры

Соответствующее постановление, регламентирующее ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией, подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

С понедельника в «красной» и второй «желтой» зонах разрешена деятельность торговых центров и комплексов без ограничений по ассортименту и общей площади. При этом, на территории таких центров должны реализовываться продукты питания или товары первой необходимости, товары для сада и огорода, детские товары, мебель или строительные товары. Таким образом, с понедельника начнут работать торговые комплексы Мега.

В торговых комплексах могут работать магазины с площадью торгового зала до 800 кв. м.

Использование масок для посетителей торговых центров и сотрудников магазинов обязательно.

Организации общественного питания на территории торговых центров и комплексов, могут осуществлять обслуживание исключительно на вынос за пределы зданий центров.

В «зеленой» зоне, как и прежде, деятельность торговых центров разрешена без ограничений по площади и ассортименту продукции с обязательным использованием масок.

Напомним, что с 16 июля распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

- в первой («красной») зоне – Всеволожский, Гатчинский, Тосненский;

- во второй («желтой») зоне – Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский районы и Сосновый Бор;

- в третьей («зеленой») зоне – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский, Тихвинский, Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский и Лужский районы.