С 27 июля в Ленинградской области могут работать все торговые центры

Соответствующее
постановление, регламентирующее ограничительные меры в связи с коронавирусной
инфекцией, подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
С
понедельника в «красной» и второй «желтой» зонах разрешена деятельность
торговых центров и комплексов без ограничений по ассортименту и общей площади.
При этом, на территории таких центров должны реализовываться продукты питания
или товары первой необходимости, товары для сада и огорода, детские товары,
мебель или строительные товары. Таким образом, с понедельника начнут работать торговые
комплексы Мега.
В
торговых комплексах могут работать магазины с площадью торгового зала до 800
кв. м.
Использование
масок для посетителей торговых центров и сотрудников магазинов обязательно.
Организации
общественного питания на территории торговых центров и комплексов, могут
осуществлять обслуживание исключительно на вынос за пределы зданий центров.
В
«зеленой» зоне, как и прежде, деятельность торговых центров разрешена без
ограничений по площади и ассортименту продукции с обязательным использованием
масок.
Напомним,
что с 16 июля распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит
следующим образом:
-
в первой («красной») зоне – Всеволожский, Гатчинский, Тосненский;
-
во второй («желтой») зоне – Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский,
Ломоносовский районы и Сосновый Бор;
-
в третьей («зеленой») зоне – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский,
Сланцевский, Тихвинский, Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский и Лужский
районы.