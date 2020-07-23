Девять новых жертв коронавируса

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+2)

- Тайцы (+2)

- Сиверский (+1)

- Вырица (+1)

- Коммунар (+1)

- Малое Верево (+1)

- Пудость (+1)

Таким образом, в целом по Гатчинскому району на 23 июля число зарегистрированных COVID-пациентов достигло 1611 человек, поправились из числа заболевших гатчинцев 1255 человек, зарегистрировано 16 летальных исходов.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 340 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 23 июля коронавирусная инфекция диагностирована у 5538 человек (за минувшие сутки прибавилось 45 заболевших), 3995 поправились, 50 скончались.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 621 человек (выздоровели 538),

- п. Вырица – 100 человек (выздоровели 85),

- п. Сиверский, г. Коммунар – по 99 человек,

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 54 человека (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 52 человека (выздоровели 29),

- п. Дружная Горка – 33 человека (выздоровели 18),

- п. Пудость – 28 человек (выздоровели 15),

- д. Малое Верево – 27 человек (выздоровели 13)

- д. Большие Колпаны – 26 человек (выздоровели 10),

- д. Лампово – 25 человека (выздоровел 21),

- д. Сяськелево – 20 человек (выздоровели 13),

- п. Терволово, п. Войсковицы – 16 человек,

- д. Пудомяги, п. Елизаветино, д. Малые Колпаны – по 14 человек,

- д. Новый Учхоз – 12 человек (выздоровели 6),

- д. Большое Рейзино – 11 человек (выздоровели 5),

- д. Батово, с. Никольское – по 10 человек,

- п. Высокоключевой, д. Белогорка, д. Шпаньково – по 9 человек,

- п. Семрино – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Мыза-Ивановка, Лукаши – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково, д. Покровская, Дружноселье, Старосиверская, п. Сусанино – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, с. Рождествено, п. Суйда, д. Жабино – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Выра, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, Кобралово, д. Орлино – по 3 человека,

- п. Дивенский, Тихковицы, Новосиверская, д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Пригородный, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Алапурская, Вайя, Зайцево, Вярлево, д. Никольское, Смольково - по 1 человеку.