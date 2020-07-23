«Хранящий память поколений…»

На гатчинской земле историческая память живет не только в архивах и музеях, но и в скульптурных композиция, барельефах, памятниках. Скульптура – одно из посланий, помогающих познать, сохранить и передать накопленное прежними поколениями. Одним из таких хранителей памяти стал скульптор Юрий Федорович Кузнецов.

Семь лет назад в память о Юрии Федоровиче вышел красочно оформленный фотоальбом «Скульптор Юрий Кузнецов. Жизнь и творчество».

- Он был издан на средства родных и близких людей, поэтому вышел очень ограниченным тиражом, - рассказывает вдова скульптора Марина Юрьевна Кузнецова. – Его не купить в магазине, но с ним можно познакомиться в Центральной городской библиотеке им. Куприна и в Гатчинской городской детской библиотеке.

В фотоальбоме представлено множество фотографий из семейного архива, на которых Юрий Федорович запечатлен за работой и на отдыхе, а также его работы – бюсты, барельефы героев страны, известных гатчинцев. Очень теплую, душевную статью о Юрии Федоровиче написала друг семьи Лариса Дмитриевна Федотова. В ней не только подробная биография скульптора, но и осмысление его высокой миссии.

- Мастер закончил свой путь в Гатчине, но проходя по городским улицам, глядя на скульптурные работы, барельефы, бюсты, так органично вписавшиеся в архитектурно-исторический ансамбль города, ловишь себя на мысли, что мастер не ушел, он здесь, рядом, еще слышны его шаги, как стук сердца, как стук метронома, как стук молоточка в забытой мастерской, - пишет в книге Л.Д. Федотова. - Его работы, его душа, его неоконченная поэма в камне – с нами. Он сохранил в камне память поколений, а значит, через много лет наши потомки будут видеть Гагарина и Колобанова его глазами, глазами Мастера. А мы… мы будем помнить его, хранящего память поколений.

Юрий Кузнецов родился в 1934 году в городе Кимры Тверской области. Его детские годы пришлись на Великую Отечественную войну и стали определяющими в дальнейшей судьбе. Он много читал, размышлял, после школы поступил в Московское художественно-промышленное училище им. Калинина, окончив которое получил профессию «мастер по обработке камня». Затем, уже взрослым человеком, поступил в Московский художественный институт им. Сурикова и стал скульптором.

Свою первую работу – бюст героя Гражданской войны матроса Железняка - Юрий Федорович выполнил в поселке Федоскино на родине героя. В 1972 году за большие творческие успехи его приняли в Союз художников. С 1973 года Юрий Кузнецов работал в Иркутске, преподавал в Иркутском училище искусств. И всегда оставался верен теме героического в искусстве. В 1982 году в городе Железногорске он выполнил скульптурно-парковую композицию, посвященную памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Среди женских образов особо выделяется бюст летчицы Таманского полка Евгении Рудневой, установленный в Москве.

В 1982 году Юрий Федорович переезжает в Гатчину и продолжает творить, оставаясь верным близкой по духу теме прославления героев Великой Отечественной войны. Гатчинцам хорошо известны работы Юрия Кузнецова. Это - мемориальная доска и бюст политрука 267-го ОПАБа Андрея Григорина на улице Соборной, памятник защитникам и освободителям города Гатчины на площади Победы, мемориальная доска Герою Советского Союза летчику Алексею Перегудову, бюст героя-танкиста Зиновия Колобанова в Учхозе, бюст Героя Советского Союза танкиста Александра Мнацаканова в Вайялово, памятник «Строганов Мост» в поселке Сиверский.

Долгие годы соавторами Юрия Федоровича были архитектор Юрий Кинцурашвили и скульптор Валерий Шевченко.

Естественно, Юрий Кузнецов не ограничивал себя рамками одной темы. Им была создана галерея бюстов исторических личностей: Павла I и Владимира Ленина, Александра Суворова и Георгия Жукова, Александра Пушкина и Юрия Гагарина, а также наших современников – гатчинцев, ученых и людей труда. Среди них – Герой России Вячеслав Сивко, полковник Виталий Филоненко, профессор Роман Авербух, музыкант Владимир Казанцев, хирург Александр Мец и другие люди, чьи имена вписаны в историю Гатчины.

Юрий Федорович оставил добрый след в сердцах гатчинцев, с которыми он дружил, сотрудничал и просто общался. Мое личное знакомство с ним состоялось в 1990-е годы в Центре творчества юных города Гатчины, где он преподавал лепку. Для молодых коллег - педагогов, руководителей творческих студий он был образцом интеллигентности. Исключительно порядочный, деликатный, широко эрудированный человек слова и дела – настоящий мужчина.

В год 75-летия Великой Победы в музее Красногвардейского укрепрайона прошла онлайн выставка, в том числе неизвестных работ Юрия Кузнецова, посвященная его жизни и творчеству. В юбилейный год сотрудники музея призвали еще раз внимательно отнестись к памяти мастера, вложившего душу в сохранение памяти о защитниках Родины.



