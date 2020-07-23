«Хранящий память поколений…»

На гатчинской земле
историческая память живет не только в архивах и музеях, но и в скульптурных
композиция, барельефах, памятниках. Скульптура – одно из посланий, помогающих
познать, сохранить и передать накопленное прежними поколениями. Одним из таких
хранителей памяти стал скульптор Юрий Федорович Кузнецов.
Семь лет назад в память о
Юрии Федоровиче вышел красочно оформленный фотоальбом «Скульптор Юрий Кузнецов.
Жизнь и творчество».
- Он был издан на
средства родных и близких людей, поэтому вышел очень ограниченным тиражом, -
рассказывает вдова скульптора Марина Юрьевна Кузнецова. – Его не купить в
магазине, но с ним можно познакомиться в Центральной городской библиотеке им.
Куприна и в Гатчинской городской детской библиотеке.
В фотоальбоме
представлено множество фотографий из семейного архива, на которых Юрий
Федорович запечатлен за работой и на отдыхе, а также его работы – бюсты,
барельефы героев страны, известных гатчинцев. Очень теплую, душевную статью о
Юрии Федоровиче написала друг семьи Лариса Дмитриевна Федотова. В ней не только
подробная биография скульптора, но и осмысление его высокой миссии.
- Мастер закончил свой
путь в Гатчине, но проходя по городским улицам, глядя на скульптурные работы,
барельефы, бюсты, так органично вписавшиеся в архитектурно-исторический
ансамбль города, ловишь себя на мысли, что мастер не ушел, он здесь, рядом, еще
слышны его шаги, как стук сердца, как стук метронома, как стук молоточка в
забытой мастерской, - пишет в книге Л.Д. Федотова. - Его работы, его душа, его
неоконченная поэма в камне – с нами. Он сохранил в камне память поколений, а
значит, через много лет наши потомки будут видеть Гагарина и Колобанова его
глазами, глазами Мастера. А мы… мы будем помнить его, хранящего память
поколений.
Юрий Кузнецов родился в
1934 году в городе Кимры Тверской области. Его детские годы пришлись на Великую
Отечественную войну и стали определяющими в дальнейшей судьбе. Он много читал,
размышлял, после школы поступил в Московское художественно-промышленное училище
им. Калинина, окончив которое получил профессию «мастер по обработке камня».
Затем, уже взрослым человеком, поступил в Московский художественный институт
им. Сурикова и стал скульптором.
Свою первую работу – бюст
героя Гражданской войны матроса Железняка - Юрий Федорович выполнил в поселке
Федоскино на родине героя. В 1972 году за большие творческие успехи его приняли
в Союз художников. С 1973 года Юрий Кузнецов работал в Иркутске, преподавал в
Иркутском училище искусств. И всегда оставался верен теме героического в
искусстве. В 1982 году в городе Железногорске он выполнил скульптурно-парковую
композицию, посвященную памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны. Среди женских образов особо выделяется бюст летчицы Таманского полка
Евгении Рудневой, установленный в Москве.
В 1982 году Юрий
Федорович переезжает в Гатчину и продолжает творить, оставаясь верным близкой
по духу теме прославления героев Великой Отечественной войны. Гатчинцам хорошо
известны работы Юрия Кузнецова. Это - мемориальная доска и бюст политрука
267-го ОПАБа Андрея Григорина на улице Соборной, памятник защитникам и
освободителям города Гатчины на площади Победы, мемориальная доска Герою
Советского Союза летчику Алексею Перегудову, бюст героя-танкиста Зиновия
Колобанова в Учхозе, бюст Героя Советского Союза танкиста Александра
Мнацаканова в Вайялово, памятник «Строганов Мост» в поселке Сиверский.
Долгие годы соавторами
Юрия Федоровича были архитектор Юрий Кинцурашвили и скульптор Валерий Шевченко.
Естественно, Юрий
Кузнецов не ограничивал себя рамками одной темы. Им была создана галерея бюстов
исторических личностей: Павла I и Владимира Ленина, Александра Суворова и
Георгия Жукова, Александра Пушкина и Юрия Гагарина, а также наших современников
– гатчинцев, ученых и людей труда. Среди них – Герой России Вячеслав Сивко,
полковник Виталий Филоненко, профессор Роман Авербух, музыкант Владимир
Казанцев, хирург Александр Мец и другие люди, чьи имена вписаны в историю
Гатчины.
Юрий Федорович оставил
добрый след в сердцах гатчинцев, с которыми он дружил, сотрудничал и просто
общался. Мое личное знакомство с ним состоялось в 1990-е годы в Центре
творчества юных города Гатчины, где он преподавал лепку. Для молодых коллег -
педагогов, руководителей творческих студий он был образцом интеллигентности.
Исключительно порядочный, деликатный, широко эрудированный человек слова и дела
– настоящий мужчина.
В год 75-летия Великой
Победы в музее Красногвардейского укрепрайона прошла онлайн выставка, в том
числе неизвестных работ Юрия Кузнецова, посвященная его жизни и творчеству. В
юбилейный год сотрудники музея призвали еще раз внимательно отнестись к памяти
мастера, вложившего душу в сохранение памяти о защитниках Родины.