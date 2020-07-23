Плановые отключения электроэнергии 24 июля

24.07.20 с 10:00 до 19:00
Сиверское ГП:
д. Куровицы.
24.07.20 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
п. Дивенский, ул. Пионерская, ул.
Песочная.
24.07.20 с 09.00 до
18.00
Кобринское СП:
д. Меньково, д. 88, 90, 92.
24.07.20 с 09.00 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Шпаньково, ул. А.Рыкунова,
д. Николаевка.
24.07.20 с 09.00 до 17:00
Веревское СП:
д. Вайялово,
д. Пегелево,
д. Романовка,
д. М. Верево, «Гранд-Массив»,
СНТ «Огонек».
24.07.20 с 09.30 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Малая Ивановка.
24.07.20 с 09.00 до 18.00
Пудомягское СП:
д. Покровская, Павловское ш., ул.
Овражная, д.142, 144, 146, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 176,
180, 182, 184а, 184, 186, 188, 190, 194, 202, 204, 206, 206а, 208, 210, 218,
218а, 220, 222. 224, 226, 228, 230, 230а, 234, 235,
СНТ «Магистраль».
24.07.20 с 06.00 до 18.00
Пудомягское СП:
д. Лукаши.
24.07.20 с 09.30 до 18.00
Пудостьское СП:
д. Скворицы,
д. Мута-Кюля,
д. Петрово,
д. Ахмузи,
п.
Терволово,
д. Скворицы,
ДНП «Ахмузи».
Дважды на 30 мин:
п. Терволово, ул. Зеленая, ул. Целинная,
ул. Полевая, ул. Инкубаторная,
п/ф «Скворицы».