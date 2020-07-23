Плановые отключения электроэнергии 24 июля

Плановые отключения электроэнергии 24 июля

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     23 Jul 2020

24.07.20 с 10:00 до 19:00

Сиверское ГП:

д. Куровицы.

 

24.07.20 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

п. Дивенский, ул. Пионерская, ул. Песочная.

 

24.07.20 с 09.00 до 18.00       

Кобринское СП:

д. Меньково, д. 88, 90, 92.

 

24.07.20 с 09.00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Шпаньково, ул. А.Рыкунова,

д. Николаевка.

 

24.07.20 с 09.00 до 17:00

Веревское СП:

д. Вайялово,

д. Пегелево,

д. Романовка,

д. М. Верево, «Гранд-Массив»,

СНТ «Огонек».

 

24.07.20 с 09.30 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Малая Ивановка.

 

 

24.07.20 с 09.00 до 18.00

Пудомягское СП:

д. Покровская, Павловское ш., ул. Овражная, д.142, 144, 146, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 176, 180, 182, 184а, 184, 186, 188, 190, 194, 202, 204, 206, 206а, 208, 210, 218, 218а, 220, 222. 224, 226, 228, 230, 230а, 234, 235,

СНТ «Магистраль».

 

 

24.07.20 с 06.00 до 18.00

Пудомягское СП:

д. Лукаши.

 

24.07.20 с 09.30 до 18.00

Пудостьское СП:

д. Скворицы,

д. Мута-Кюля,

д. Петрово,

д. Ахмузи,

п. Терволово,              

д. Скворицы,

ДНП «Ахмузи».  

 

Дважды на 30 мин:

п. Терволово, ул. Зеленая, ул. Целинная, ул. Полевая, ул. Инкубаторная,

п/ф «Скворицы».

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+